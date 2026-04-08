美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

伊朗德黑蘭3月13日舉行國際聖城日集會，民眾踩踏以色列總理內唐亞胡的海報。(歐新社)

以色列總理內唐亞胡多年來威脅伊朗，在聯合國大會上作秀，向全球媒體不斷公布可疑資料，並對美國歷屆總統施壓，要求同意對伊朗開戰，但以色列與美國對伊朗發動的這場衝突最終證明是一場失敗。衛報分析指出，這場戰爭沒有贏家，而內唐亞胡最終被迫接受一個脆弱且模糊的停火，看起來將成為最大輸家。

美國情報界認為，以色列預測伊朗將出現政權更替與革命的說法「荒謬」，事後證明這項判斷是正確的。以色列原本評估這場戰爭最好只會持續幾天，最長也不過幾周，結果卻嚴重偏離現實。根據以色列第12頻道報導，內唐亞胡甚至在2天前仍試圖說服川普 不要同意停火。

川普一度對德黑蘭發出帶有種族滅絕意味的警告，隨後卻退縮，據稱甚至在決策過程中將以色列排除在外。以色列主要在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）抨擊，這對以色列堪稱史上首見的政治災難，涉及國家安全核心的決策，以色列卻連上桌的機會都沒有，並直批內唐亞胡「在政治上失敗，在戰略上失敗，也沒有達成他自己設定的任何目標」，認為要花上數年才能修復他造成的政治與戰略損害。

現實情況是，內唐亞胡把一切都押在對伊朗的戰爭上，但既未能促成教士政權倒台，也未能奪取德黑蘭的高濃縮鈾庫存，更未能實質削弱其國家能力。以色列的國際地位本已因在加薩 的行動而嚴重受損，且被指控犯下種族滅絕，如今進一步惡化。

在安全層面上，與川普的說法相反，伊朗革命衛隊的力量反而強化，德黑蘭至少目前已達成其主要目標，即在兩個全球最大軍事強權長達一個月的攻擊下存活下來。美以聯合攻擊留下一個受創但仍然完整的教士政權，擁有相當的軍事資產，可能快速重整軍備，並伺機報復。

以色列宣布有意在黎巴嫩南部劃定新的安全區，將使以軍與黎巴嫩真主黨 戰士在地面上直接交戰，而真主黨歷來在熟悉地形作戰方面表現出色，使內唐亞胡堅持繼續攻擊的做法顯得過於自負。在此背景下，以色列對黎巴嫩進行的大規模未預警空襲，看起來更像是在伊朗受挫之後的一種懲罰性驅逐行動。

民意與外交層面的後果對內唐亞胡與以色列可能更加嚴重，特別是在美國，自1960年代以來形成的挺以政治共識正明顯崩解。以色列在推動川普對伊朗開戰中扮演的角色，遭到進步派與MAGA極右派同時批評，而即便在猶太裔選民中，對以色列的支持也降至歷史低點。此外，以色列即將迎來大選，內唐亞胡在國內也將面臨政治壓力；他不但未能改善以色列的安全局勢，反而在戰爭結束時未實現任何主要承諾。

至少目前來看，美伊談判的條件並非全新局面，反而更接近歐巴馬時期的國際核協議框架，這正是內唐亞胡極力破壞、川普後來退出的協議。

對一些人來說，失敗早已寫在內唐亞胡的戰爭計畫中。國土報軍事記者哈雷爾（Amos Harel）指出，當前美國政府與內唐亞胡領導下的以色列體制所共有的多項弱點已經暴露，包括基於毫無根據的樂觀想像進行賭博的傾向、膚淺且不成熟的計畫、無視專家，或以強硬手段迫使專家配合政治領導的意志。