馬克宏稱法國攜手15國促荷莫茲復航 英相親赴波灣會商

法國總統馬克宏8日在巴黎艾里賽宮出席國防與安全委員會會議。（美聯社）

美國和伊朗 宣布停火兩周後，法國總統馬克宏8日說，約15個國家正計畫促進荷莫茲海峽恢復通航。

路透8日報導，馬克宏在與顧問和內閣成員舉行的國防會議開始時說，目前約15國在法國領導下動員參與相關規畫，該任務將務求保持防禦性質，且與伊朗方面協調，以期促進恢復海峽通航。全球兩成石油供應需經過荷莫茲海峽。

馬克宏也說，樂見美伊 達成停火協議，但黎巴嫩局勢依然嚴峻，「當前局勢下，我們希望確保停火協議完全涵蓋黎巴嫩」。

黎巴嫩曾是法國的保護國，法、黎也保持密切聯繫。

以色列 軍方8日說，已依據政治高層的指示對伊朗停火，但將繼續對伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨進行作戰和地面行動。

另一方面，英國首相辦公室表示，首相施凱爾8日將前往波斯灣地區與盟國舉行會談，以確保美伊達成停火協議後，荷莫茲海峽能永久維持開放。

路透報導，施凱爾在聲明中表示：「我對停火協議表達歡迎之意，這將為該地區乃至全世界帶來片刻的緩解。」

他補充道：「我們必須與盟國盡一切努力支持並維持這項停火協議，使其轉化為長久性的協議，以及荷莫茲海峽的重新開放。」

此前，施凱爾因未支持美國與以色列對伊朗的空襲行動，遭美國總統川普嚴厲抨擊。施凱爾先前曾召開多次會議，商討盟國應如何支持這條對全球石油與天然氣貿易至關重要的關鍵水道重新開放。

英方聲明指出，施凱爾將討論各項外交努力，以「支持並維護停火，進而推動衝突的永久解決，並保護英國與全球經濟免受進一步威脅」。

據了解，施凱爾這趟波灣地區行程，在美伊停火協議宣布前已規畫。