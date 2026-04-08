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伊朗革命衛隊發布荷莫茲航行圖 指引船隻避開水雷

編譯葉亭均／綜合外電
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一艘船隻位於阿曼穆桑達姆省（Musandam）外海，可遠眺荷莫茲海峽。(路透)
一艘船隻位於阿曼穆桑達姆省（Musandam）外海，可遠眺荷莫茲海峽。(路透)

伊朗半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）今天（9日）清晨報導，伊斯蘭革命衛隊的海軍已經公布一張地圖，顯示荷莫茲海峽的替代航運路線，以協助過境船隻避開海軍水雷。

不過，關於荷莫茲海峽是否已經開通的問題，目前情勢顯得混亂。儘管美伊周二宣布停火兩周，伊朗會開放荷莫茲海峽，但隨著以色列周三對黎巴嫩發動空襲，伊朗又宣布荷莫茲海峽已「完全關閉」。然而，美國副總統范斯又反駁這項說法，表示「我們看到跡象顯示海峽正開始重新開放」。

另據紐約時報報導，在周三，幾乎沒有跡象顯示船運正大規模重返荷莫茲海峽。

專家指出，如果船東認為通行條件已經明確，且遭受攻擊的風險降低，航運量可能會增加。他們補充，全球航運與能源流動可能仍需數月時間才能恢復到戰前水準。

在整場戰爭期間，伊朗透過布設水雷並不時攻擊船隻，封鎖了這條運輸全球四分之一海運石油與五分之一天然氣的重要航道。

根據全球船舶追蹤公司Kpler的資料，一艘希臘船東的散裝貨輪與一艘懸掛賴比瑞亞國旗的船隻於周三通過該海峽。但Kpler資深風險與合規分析師Dimitris Ampatzidis表示，目前「仍沒有明顯跡象顯示船隻正在大規模部署或排隊，準備大量通行」，「多數營運商似乎仍持觀望態度」。

S&P Global Market Intelligence指出，在荷莫茲海峽以西有244艘油輪，以東有156艘，但此數據僅涵蓋開啟追蹤設備的船隻。

即使船運量開始增加，戰爭期間對該地區能源基礎設施造成的破壞與干擾，意味著全球燃料供應要恢復穩定，仍是一項成本高昂且耗時的工程。

伊朗表示，將在安排船隻通行海峽方面扮演一定角色。然而，航運公司可能不願與伊朗當局談判，尤其是在通行條件不明確且可能需要支付高額海峽通行費的情況下。

紐約時報 范斯 黎巴嫩

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