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美伊宣布停火後波灣仍傳遇襲 阿聯天然氣廠停運

中央社阿布達比8日綜合外電報導
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美國與伊朗已達成暫時停火協議，不過阿拉伯聯合大公國、巴林和卡達等波斯灣國家今天仍通報遇襲，阿聯攔截行動造成的掉落殘骸導致一座天然氣廠起火及3人受傷，該設施被迫暫停營運。

阿布達比政府的聲明表示，哈布珊（Habshan）天然氣處理廠事故為「防空系統成功攔截後產生的掉落殘骸所致，殘骸引發多處起火，並導致2名阿聯公民與1名印度籍人士輕傷」。

聲明寫道：「工廠目前已暫停營運，進一步資訊將於日後公布。」

美國宣布與伊朗停火後不久，巴林首都麥納瑪（Manama）今天上午仍傳出爆炸聲。

法新社記者目擊，靠近麥納瑪、設有巴林主要能源設施的錫特拉島（Sitra）一處地區冒出濃煙。

巴林內政部透過聲明指出：「攔截一架伊朗無人機後掉落的彈片造成錫特拉地區2人輕傷、數座房屋受損。」

美伊兩國停火消息公布後不久，卡達國防部也宣布正在應對飛彈威脅。

在宣布停火前，根據卡達內政部，攔截一波飛彈攻勢所產生的掉落殘骸導致4人受傷，其中包括1名孩童。

另一方面，停火消息公布後，伊拉克民航當局今天表示將重新開放領空，該國領空先前因中東衝突而關閉。

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