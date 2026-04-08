美伊停火後荷莫茲海峽現況：1000多艘船排隊 2國船想搶頭香

一艘貨船3月11日在波斯灣、靠近荷莫茲海峽海域。（路透）

彭博資訊報導，美國與伊朗 在最後關頭宣布停火後，荷莫茲海峽通行仍未完全明朗，但截至8日上午，海峽兩側已有超過1000艘船聚集等待出入；與此同時，1艘伊朗油輪與1艘希臘散裝貨船已率先在波斯灣內啟動，準備穿越荷莫茲、駛離波斯灣，成為停火後首批測試通行情況的船隻。

目前航運界急於釐清協議細節，但雙方對開放荷莫茲海峽通行的關鍵細節仍不明朗，尚不清楚是否就過路費達成共識，以及停火正式生效時間。伊朗表示，已同意在由武裝部隊協調，在「技術限制」範圍內，提供為期2周的安全通行。

川普則稱是以伊朗同意「徹底、立即且安全」開放荷莫茲海峽為前提，同意停火2周。他之後又發文稱，美國將協助處理荷莫茲海峽堵塞，並且「待在那裡」確保航運順暢。

西澳大學國防與安全研究所兼任教授帕克（Jennifer Parker）表示：「全球航運流量不可能在24小時內重新啟動。油輪船東、保險公司與船員必須相信風險是真正降低，而不只是暫時按下暫停鍵。」

彭博引述能源市場情報公司Kpler資料指出，目前受困波斯灣的船隻超過800艘，且以能源運輸船為大宗，包括426艘原油與成品油輪、34艘液化石油氣船及19艘液化天然氣船，其餘則載運農產品、金屬等乾散貨或貨櫃。另據國際海事組織截至3月底統計，約有2萬名民間海員受困於這些船隻及其他公用與支援船上。

截至8日上午，在荷莫茲海峽兩側等待通行的船隻已超過1000艘，分別聚集在杜拜與豪爾法坎（Khor Fakkan）附近海域。

交易商與船東正密切觀察，哪些船隻率先嘗試雙向穿越海峽，尤其是不受伊朗庇護的船隻能否順利通行，收多少費用，且又會拒絕哪些船。

彭博提到，美伊宣布停火後，第一批在波斯灣內、準備從荷莫茲出口駛離有2艘船，在8日上午結伴航向伊朗的拉拉克島（Larak）與蓋什姆島（Qeshm）附近海域。

其中一艘是遭美國制裁、懸掛伊朗旗幟的蘇伊士型油輪Tour 2；另一艘則是希臘船東持有的散裝貨船NJ Earth。報導指出，NJ Earth在波斯灣內的航行紀錄異常，定位資料可能遭到偽裝，或受到電子戰干擾，其船東與管理公司在航運資料庫中也未列出聯絡方式。

液化天然氣船的動向也將受到高度關注，因為自戰爭爆發以來，還沒有任何滿載的液化天然氣船成功穿越海峽，最近一次嘗試通行也在最後一刻折返。去年全球約20%的液化天然氣運輸量都經過荷莫茲海峽。