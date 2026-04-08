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川普不到12小時內從「文明消亡」到TACO 轉折關鍵在哪？

伊朗令「人肉盾牌」阻美軍 部分支持者相信犧牲上天堂

編譯莊瑞萌／綜合報導
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伊朗官媒7日播出伊朗婦女民眾手持國旗在各大發電廠外示威，保護電廠等基礎設施，抗議...
伊朗官媒7日播出伊朗婦女民眾手持國旗在各大發電廠外示威，保護電廠等基礎設施，抗議美軍轟炸。(取自伊朗官媒視頻)

隨著總統川普要求伊朗重開荷莫茲海峽，否則毀滅伊朗文明的期限逼近，伊朗全國籠罩在恐慌之中。面對毀滅性軍事打擊的威脅，當地民眾恐慌地撤離大城市。不過，伊朗政府卻採取冷酷手段，公開要求當地民眾走上街頭組成「人肉盾牌」捍衛國家。

每日郵報報導，在川普公開揚言將對伊朗基礎設施發動攻擊之際，德黑蘭與伊斯法罕省(Isfahan)傳出混亂情況，包括道路封鎖、大規模撤離以及國營電視呼籲民眾攜家帶眷前往關鍵設施周邊集結。從美聯社拍攝到的影片發現，一名伊朗官員以波斯語公開呼籲「年輕人、運動員、藝術家及學生與教授」在發電廠集結。該官員聲稱，民眾的現身將使美軍的任何空襲行動被定性為「戰爭罪行」。

一名在伊朗有親屬的消息人士表示，「他們在電視上宣布，要大家上街，甚至帶著孩子一起。這是他們慣用的人肉盾牌手法，跟巴勒斯坦模式一樣，不是選擇投降或達成協議，」他並稱，政府支持者仍會響應號召，「他們相信即使為了信仰犧牲，最終仍會進入天堂」。

美聯社報導，面對川普的威脅，伊朗當局呼籲伊朗人在發電廠周圍組成防禦性的人肉鎖鏈。伊朗「青年暨青少年最高委員會」秘書拉希米(Alireza Rahimi)透過聲明指出，「發電廠是國家的資產與資本，無論個人愛好或政治觀點為何，它們都屬於伊朗的未來與年輕一代。」

紐約郵報則報導，數小時內已有大批伊朗民眾響應，在多座橋梁上聚集，期間揮舞伊朗紅白綠國旗，甚至在部分橋面展開大型國旗。拉希米說，「我們希望在全國年輕人的參與下，在發電廠周圍形成人鏈，展現青年守護國家基礎建設、打造光明未來的決心。」另外，一名革命衛隊將領也敦促家長將孩子送往檢查哨駐守，而這些地點已多次成為美軍空襲的目標。國際特赦組織(Amnesty International)則已證實多張照片顯示兒童手持AK步槍等武器，並在檢查哨與伊斯蘭革命衛隊人員並肩守衛。

過去在與西方國家關係高度緊張時，伊朗也曾採取在核能設施周圍組成人肉鎖鏈的策略。伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)在社群平台X上發文聲稱，已有1400萬名伊朗人響應官方媒體與簡訊動員自願投入戰鬥。他寫道，「我也已經做好準備，隨時為伊朗獻出生命。」

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