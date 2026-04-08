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川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

美聯社：從關稅到伊朗戰爭 川普第2任期總是TACO

伊朗重啟荷莫茲「不是說通就通」800艘貨船仍困波斯灣

編譯劉忠勇／綜合外電
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800多艘貨船尚待脫離波斯灣。(路透)
800多艘貨船尚待脫離波斯灣。(路透)

美國總統川普限令周二最後期限倒數前，美國和伊朗同意暫時停火，以換取重新開放荷莫茲海峽。不過，貨輪船主仍待了解具體細節，他們無不希望能把握時機將困在波斯灣內的 800 多艘貨船得以脫離。

荷莫茲海峽已近乎封鎖數周，造成前所未有的全球能源供應危機。由於多次遭受襲擊，上萬名海員及其貨物的安全無法獲得保障，船隻只能在海峽兩側徘徊，只有零星通過。

伊朗聲稱，經過與軍方協調並符合「技術限制」的情況下，己同意提供兩周的安全航行；川普則宣布這將是「完全、立即且安全的開放」。目前尚不清楚雙方是否已就費用達成協議，也不清楚停火何時生效。

儘管如此，船東對此表達審慎樂觀。日本船主協會（JSA）表示，將確認美伊協議的細則，隨後轉達相關資訊。

然而，大多數人警告，船隻若要恢復航行，仍需要更明確的資訊，即使在最理想的情況下，流量要真正恢復也需要時間。在承平時期，每日約有 135 艘船隻過境，但此數字目前已大幅縮減。

西澳大學國防與安全研究所客座教授帕克（Jennifer Parker）說：「全球航運流量無法在 24 小時內重新開啟，」「油輪船東、保險業者和船員需要相信風險確實已經降低，而不僅僅是暫停。」

根據 Kpler 的數據顯示，能源運輸船在困於波斯灣內的船隊中占了很大一部分。目前共有 426 艘運載原油和成品油的油輪，外加 34 艘液化石油氣（LPG）船以及 19 艘液化天然氣（LNG）船。其餘則是運載農產品或金屬製品等乾散貨，或是貨櫃輪。

LNG船的動向將受到特別密切的關注，因為自戰爭爆發以來，尚無任何滿載的LNH船成功通過海峽，最近曾試圖過境，也在最後一刻被迫掉頭。去年全球約有 20% 的液化天然氣運輸行經荷莫茲。

根據國際海事組織（IMO）截至 3 月底的統計，約有 2 萬名民間海員受困於這些船隻以及其他作業和支援船上。這個聯合國機構警告，這些船員一直面臨物資匱乏、疲勞以及心理壓力等問題。

川普 伊朗 聯合國

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