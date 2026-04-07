我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

繼捷藍、聯航後 達美宣布「行李託運費漲10元」

蚊蟲叮咬問診AI 華女依建議處置 病情加重

美伊宣布2周停火 中東多國仍傳遭伊朗飛彈攻擊

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國與伊朗在美東時間8日晚間達成2周停火，美聯社引述美國官員透露，美軍已暫停對伊朗的打擊行動，但仍將維持防禦措施。然而，美伊宣布停火之際，美國在中東多個盟友國家，仍持續遭遇飛彈攻擊，沙烏地阿拉伯、巴林與科威特防空警報大作。

美國總統川普先前要求伊朗在美東時間7日晚間8時重啟荷莫茲海峽或達成協議，否則將打擊伊朗境內所有橋梁與電廠。華爾街日報報導，在最後通牒到期前約90分鐘，川普宣布在特定條件下，同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期2周。

衛報報導，川普發表停火聲明後，伊朗至少已發射兩輪飛彈攻擊以色列，防空系統正攔截來襲威脅。法新社記者表示，耶路撒冷以及約旦河西岸耶利戈（Jericho）都傳出爆炸聲。

BBC報導，阿 拉伯聯合大公國國防部證實，正遭遇伊朗飛彈與無人機攻擊；沙烏地則表示，全國東部地區，包括首都利雅德，已啟動緊急警報系統。

根據負責美軍中東地區事務的美國中央司令部，美軍自2月28日對伊朗展開代號「史詩怒火」行動以來，已打擊伊朗境內超過1萬3000個目標。

以色列 沙烏地阿拉伯 川普

上一則

南韓：北韓發射不明飛行物體 但失敗收場

下一則

停火2周附帶條件曝光：伊朗、阿曼獲准收取「荷莫茲通行費」

延伸閱讀

伊朗：接受2周停火、美同意10點方案 美伊周五再談

伊朗：接受2周停火、美同意10點方案 美伊周五再談
Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」
美軍機戰損顯見未完全掌握制空權 伊朗續發飛彈無人機攻勢打不對稱戰

美軍機戰損顯見未完全掌握制空權 伊朗續發飛彈無人機攻勢打不對稱戰
整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．3最新戰況

整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．3最新戰況

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40

超人氣

更多 >
襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯
婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」