聯合國人權部門：蓄意攻擊民用設施構成戰爭罪

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）。美聯社

聯合國 人權事務負責人今天譴責中東戰爭出現的「煽動性言論」，同時警告蓄意攻擊平民與民用基礎設施，構成「戰爭罪」。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中表示：「依據國際法，蓄意攻擊平民與民用基礎設施，構成戰爭罪。」

圖克強調，「任何犯下國際罪行者，都必須由具管轄權的法院究責。」

圖克發表談話之際，正值美國總統川普 提升抨擊伊朗的言詞力道。川普揚言，若伊朗未在美東時間7日晚間8時的期限前同意協議，將「全面摧毀」關鍵基礎設施，尤其是橋梁與發電廠。

在川普所設的最後期限前數小時，以色列 軍方表示已完成一波大規模攻擊，目標為伊朗各地「基礎設施據點」。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「一整個文明將於今晚毀滅，永遠無法復原」，「我不想看到這件事發生，但它很可能會發生。」

圖克並未點名川普或其他自2月28日衝突爆發以來所牽涉的國家，但他表示：「我對過去幾周衝突各方在中東戰爭中所使用的一連串煽動性言論，深感遺憾。」