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伊朗稱成功攻擊沙烏地朱拜爾工業區 報復石化廠遇襲

中央社德黑蘭7日綜合外電報導
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伊朗7日宣稱攻擊沙烏地阿拉伯的朱拜爾（Jubail）石化工業區。圖為該工業區方向...
伊朗7日宣稱攻擊沙烏地阿拉伯的朱拜爾（Jubail）石化工業區。圖為該工業區方向升起濃煙和火焰。路透

伊朗今天宣稱攻擊沙烏地阿拉伯的朱拜爾（Jubail）石化工業區，以報復伊朗南部的阿薩盧耶（Asaluyeh）石化廠遇襲，藉此展現在美國總統川普最後通牒下，德黑蘭仍有能力回擊。

路透報導，朱拜爾石化工業區是沙烏地阿拉伯石油產業下游的核心地區，這座廣大的工業城市擁有沙烏地國營石油業巨頭沙烏地阿美（Aramco）和其石化子公司沙烏地基礎工業公司（SABIC）與西方大型能源企業成立的多家數以10億計美元合資企業。

伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發布聲明表示，他們已以數枚中程飛彈及數架自殺式無人機擊中朱拜爾的數座設施，包括沙達拉（Sadara）廠區和美國石油業巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）的1個設施。

沙達拉是沙烏地阿美與美商陶氏化學（Dow Chemical）成立的200億美元合資企業，但已於上周停工。

目前尚不清楚沙烏地阿拉伯是否有設施遭到攻擊。路透核實過的影像顯示，朱拜爾方向有煙霧與火光升起。

沙烏地阿拉伯國防部稍早表示，其防空系統攔截摧毀了7枚朝沙烏地東部發射的彈道飛彈，彈片掉落在能源設施附近。

濱臨波斯灣的伊朗城市阿薩盧耶有數座石化廠，昨天深夜通報遭到多起爆炸襲擊。這些工廠與伊朗位於波斯灣龐大的南帕爾斯（South Pars）天然氣田相連。

伊朗革命衛隊還說，他們打擊朱拜爾附近的佳瑪（Juaymah）1座屬於美國石化公司雪佛龍菲利普（Chevron Phillips）的設施。但這家公司似乎在佳瑪並無任何設施，而是在朱拜爾。

川普（Donald Trump）先前已對伊朗下最後通牒，要求其在今天結束前讓石油運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復開放，否則將面臨民用基礎設施遭到轟炸。伊朗則揚言攻擊波斯灣地區同類設施作為報復。

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