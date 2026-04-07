美軍轟炸伊朗哈格島數十軍事目標 避開石油設施

伊朗哈格島3月14日衛星空拍圖。(歐新社)

華爾街日報等媒體7日報導，美國官員表示，美軍於7日清晨對哈格島(Kharg Island)的軍事目標發動新一輪攻擊，此舉發生在川普 總統要求伊朗重新開放荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的最後期限之前。

其中一名美國官員指出，美方此次打擊了該島上數十個軍事目標，包括防空系統、海軍基地、彈藥儲存設施等。這這是繼3月13日大規模空襲該島之後的進一步軍事行動，美軍再次刻意避開島上的石油 出口基礎設施。

伊朗半官方的梅爾通訊社(Mehr News Agency)7日報導稱，位於哈格島7日稍早傳出多次大型爆炸，並指稱是「美國-猶太 復國主義敵人」發動攻擊。

川普總統於6日對伊朗下最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時前重新開放荷莫茲海峽，否則美國將展開大規模報復行動，包括在短時間內攻擊伊朗的電力廠、橋梁等基礎設施。

哈格島位於波斯灣北部，距離伊朗本土約15-16哩。伊朗八至九成的原油出口設施都集中在此，任何對該島的重大打擊，都不只是軍事行動，更等同於直接打擊伊朗的經濟命脈。

伊朗至今仍拒絕美方提出的暫時停火協議，要求必須永久結束戰爭並解除相關制裁。