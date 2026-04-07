以色列暗示攻擊伊朗鐵路 1原因恐沒多少人能收警告

伊朗首都德黑蘭的自由廣場6日可見遇襲後竄出黑煙。（路透）

法新社7日引述目擊者報導，沙烏地阿拉伯 東部城市朱拜爾一個大型工業區內的石化設施在夜間遭到襲擊。以色列 國防部長卡茲6日才聲稱，已攻擊位於波斯灣沿岸阿薩盧耶的伊朗最大石化設施，伊媒報導稱該地發生多次爆炸。

消息人士說，朱拜爾的遇襲設施是沙烏地基礎工業公司（SABIC）旗下，其後發生火災，當時爆炸聲「非常大」。

朱拜爾是世界上最大工業城市之一，生產鋼鐵、汽油、石油 化學產品、潤滑油和化學肥料。消息人士說，受影響地區的工作人員已從其住所撤離。法新社已聯繫SABIC請求置評。

沙國國防部發言人說，沙國防空部隊此前在該國東部地應對來襲砲火，攔截並摧毀7枚彈道飛彈，部分彈道飛彈的殘骸碎片落在電力設施附近，正在評估損失。

英國廣播公司（BBC）指出，以軍也聲稱在6日打擊另外兩處伊朗石化設施，包括在伊朗西南部希拉茲的工廠，該廠被控製造彈道飛彈生產所需的硝酸，以及伊朗南部馬夫達沙特的石化複合設施。

以軍7日上午還在社群媒體用波斯語發文，呼籲伊朗民眾為了自身安全，不要在伊朗當地時間晚間9時前在其境內搭火車，還說在火車和鐵路附近活動將「危及生命」。

上述警告暗示以國即將空襲伊朗鐵路網絡，但伊朗正處於長達數周的網路封鎖，意味很少人能查看社群媒體上的資訊。

另外，伊朗半官方伊朗法斯通訊社7日報導，艾布士省的一個住宅區遇襲，至少造成18死24傷。