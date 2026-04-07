我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州首位亞裔女性上訴法官林凱倫 讓亞裔被看見

紐約遊民學生逾15萬創新高 近半數長期缺課

不怕被打回石器時代？川普炸電廠期限逼近 伊朗總統：1400萬人願捐軀

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普揚言轟炸伊朗橋梁和發電廠，隨著期限逐漸逼近，伊朗總統裴澤斯基安7日在社群媒體...
川普揚言轟炸伊朗橋梁和發電廠，隨著期限逐漸逼近，伊朗總統裴澤斯基安7日在社群媒體X發文說，包括他自己，已逾1400萬伊朗人自願在戰爭中獻出生命。（新華社）

美國總統川普要求伊朗在美東時間7日晚間8時前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗橋梁和發電廠，宣稱要將伊朗打回「石器時代」。伊朗總統裴澤斯基安7日在社群媒體X發文說，包括他自己，已逾1400萬伊朗人自願在戰爭中獻出生命。

川普6日才開記者會重申，若伊朗不鬆綁荷莫茲海峽，美國將轟炸伊朗電廠和橋樑。

裴澤斯基安則在貼文寫道，「逾1400萬伊朗人民已表明準備好為這場行動犧牲生命。我過去、現在、將來也都隨時準備好為伊朗捐軀」。

美聯社7日報導，伊朗有9000萬人口，「1400萬」是過去伊朗官媒報導中，提到伊朗政府在戰爭期間透過簡訊和媒體所招募的志願者人數的兩倍；許多伊朗民眾仍對德黑蘭血腥鎮壓去年底爆發的示威活動感到憤怒，裴澤斯基安的說法很可能旨在阻止美國落實轟炸行動。

伊朗國營媒體1月11日釋出總統裴澤斯基安受訪畫面。（路透）
伊朗國營媒體1月11日釋出總統裴澤斯基安受訪畫面。（路透）

川普 伊朗

上一則

川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

延伸閱讀

川普重申最後通牒：4小時可炸毀伊朗 期限剩1天

川普重申最後通牒：4小時可炸毀伊朗 期限剩1天
伊朗革命衛隊回擊川普通牒 官員號召「人肉盾牌」圍電廠

伊朗革命衛隊回擊川普通牒 官員號召「人肉盾牌」圍電廠
準時炸伊朗？美官員：川普像瘋狗 魯比歐、赫塞斯反像鴿派

準時炸伊朗？美官員：川普像瘋狗 魯比歐、赫塞斯反像鴿派
開戰倒數？川普警告「一夜就能摧毀」伊朗 期限只剩一天

開戰倒數？川普警告「一夜就能摧毀」伊朗 期限只剩一天

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
美國與以色列31日凌晨空襲伊朗中部城市伊斯法罕一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸。美軍戰艦示意圖，非新聞事件圖。(路透)

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

2026-03-30 22:27
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩
伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲