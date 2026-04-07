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川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普6日威脅伊朗，若未能在他設定的最後期限，也就是美東時間7日晚間8時前達成協議，就會在「一夜之間」摧毀伊朗，屆時伊朗「將沒有橋梁」，也「將沒有發電廠」。不過，能源專家指出，此舉將衝擊伊朗全國民生，但由於電網結構相對分散，要完全切斷軍方用電將相當困難。

華爾街日報報導，伊朗電網幾乎完全仰賴化石燃料，約由150座發電廠構成，多數以天然氣發電。其中最大規模的15至20座電廠，合計占全國發電量不超過15%。能源戰略專家、喬治梅森大學資深訪問研究員蕭克里（Umud Shokri）指出，伊朗的電力系統「分布廣泛、發電來源多元，且採互聯式設計，因此對局部破壞具有相對韌性」。

蕭克里表示，若這些電廠遭攻擊，由於電力將優先供應大型城市，幾乎必然會在全國引發輪流停電。醫院與供水系統等關鍵服務可依賴備用柴油發電機運作，但無法長期維持。

根據報導，可能成為攻擊目標的發電設施包括：德黑蘭的達馬萬德（Damavand）與魯德舒爾（Rudeshur）發電廠、裏海沿岸內卡的沙希德．薩利米發電廠（Shahid Salimi plant in Neka）、伊斯法罕的沙希德．蒙塔澤里（Shahid Montazeri）發電廠，以及荷莫茲海峽的阿巴斯港與波斯灣（Bandar Abbas and Persian Gulf）發電廠。

蕭克里表示，摧毀大型發電廠將需要大規模轟炸行動，即便如此，伊朗電網仍可能透過重新分配電力來調度因應；許多軍事設施也配有備用發電機或替代供應系統。

他還指出，理論上可鎖定供應軍事設施的特定變電站或輸電線路，但由於軍方與民間往往共用同一套基礎設施，實際上很難在不影響民用電力供應的情況下區隔並打擊軍事目標。

一枚伊朗彈道飛彈殘骸3月19日落在以色列吞併的戈蘭高地，靠近敘利亞邊境的一處未公...
一枚伊朗彈道飛彈殘骸3月19日落在以色列吞併的戈蘭高地，靠近敘利亞邊境的一處未公開地點空地上。（歐新社）

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