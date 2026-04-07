我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗最高領袖神隱1個月現況？傳恐與哈米尼同葬宗教聖城

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

伊朗革命衛隊回擊川普通牒 官員號召「人肉盾牌」圍電廠

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德黑蘭6日一名婦女高舉伊朗國旗。（美聯社）
德黑蘭6日一名婦女高舉伊朗國旗。（美聯社）

川普總統6日重申對伊朗的最後通牒，放話美東時間7日晚間8時的期限一到，美軍將在四小時內徹底摧毀伊朗橋梁和電廠。伊朗軍方發言人於當地時間7日回嗆川普「妄想、威脅毫無根據」，並預告將持續作戰。同時，有伊朗官員號召民眾組成人牆包圍保護各地電廠。

川普限期德黑蘭政權在美東時間7日晚間8時開放荷莫茲海峽或達成協議，否則「到8日0時，伊朗每一座橋都將被夷為平地，每一座發電廠都將停擺、燃燒、爆炸，而且永遠無法再使用」。

川普還說：「我的意思是，在7日晚間8時後的4小時、8日午夜0時前，徹底摧毀。」

CNN報導，伊朗革命衛隊作戰單位「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人左弗卡里（Ebrahim Zolfaqari）狠批，「陷入妄想的美國總統出於自身僵局，一再為美軍挫敗辯解，發出粗魯傲慢且毫無根據的威脅」。

左弗卡里表示，伊朗將持續進行對美國與以色列的毀滅行動；他並警告，若美以再次攻擊非民用目標，伊軍將回以更威力強、規模更大的報復。

同時，伊朗青年與體育部副部長拉希米（Alireza Rahimi）在社群媒體X發文，呼籲全國青年、藝文界人士與運動員參與「伊朗青年人鏈」行動，號召民眾於7日下午2時（美東時間7日6時30分）前往各地發電廠外手牽手站成人牆，藉此向外界傳達「攻擊公共基礎設施屬於戰爭罪」的訊息。

川普 伊朗 以色列

上一則

伊朗最高領袖神隱1個月現況？傳恐與哈米尼同葬宗教聖城

下一則

闖出荷莫茲？2艘卡達LNG船臨陣掉頭 伊朗迄今控制零輸出

延伸閱讀

開戰倒數？川普警告「一夜就能摧毀」伊朗 期限只剩一天

開戰倒數？川普警告「一夜就能摧毀」伊朗 期限只剩一天
伊朗軍方無視川普威脅 稱不影響美以打擊行動

伊朗軍方無視川普威脅 稱不影響美以打擊行動
川普稱可能一夜摧毀伊朗 赫塞斯：有大規模打擊

川普稱可能一夜摧毀伊朗 赫塞斯：有大規模打擊
川普最後通牒 限伊朗7日晚重啟海峽 否則摧毀所有電廠和橋樑

川普最後通牒 限伊朗7日晚重啟海峽 否則摧毀所有電廠和橋樑

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
美國與以色列31日凌晨空襲伊朗中部城市伊斯法罕一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸。美軍戰艦示意圖，非新聞事件圖。(路透)

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

2026-03-30 22:27
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40
杜拜國際機場3月16日遇襲竄出濃煙。(美聯社)

全球第一槍 這國禁伊朗人入境轉機 傳限伊公民30天離境

2026-04-01 12:36

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩