川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

川普總統對伊朗下通牒，威脅攻擊發電廠、橋梁等基礎設施。（美聯社）

聯合國 秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人表示，古特瑞斯對川普 總統威脅攻擊伊朗民用基礎設施感到「震驚」，這也是聯合國罕見對美國的譴責。專家稍早曾示警，根據國際法，蓄意攻擊民用基礎設施可能構成「戰爭罪」。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）周一對記者表示，如果川普兌現威脅，可能會違反國際法。他指出，即便美國攻擊非軍事目標是出於軍事目的，但對平民造成傷害的風險可能使這些襲擊違法。

杜雅里克說：「我們對那則社群媒體貼文中威脅美國將攻擊電廠、橋樑及其他基礎設施的言論感到震驚，如果伊朗不同意達成協議，這些威脅就會成真。」他指的是川普周日充滿不雅措辭的貼文。

杜雅里克表示，古特瑞斯已要求美國和伊朗遵守國際法，民用基礎設施應予以保護。伊朗在戰爭期間已攻擊以色列 及波斯灣數個國家的民用目標，戰爭始於2月28日。

古特瑞斯一般避免直接批評美國或其他會員國，但他也呼籲美國與以色列結束衝突，並要求伊朗停止對鄰國的攻擊。

川普在周一的記者會上重申對伊朗的威脅，表示如果伊朗未在美東時間周二晚間8點前重新開放荷莫茲海峽，他們「將沒有橋樑」。他表示，美國有計畫在四小時內摧毀全國所有電廠與橋樑，「如果我們想的話」。

當被問及轟炸電廠與橋樑是否可能構成戰爭罪時，川普回答：「不，完全不會。」

針對川普的最新威脅為何有可能涉及戰爭罪，以下以Q&A進行解釋：

Ｑ：什麼是戰爭罪？

戰爭罪是違反戰爭規則的行為，這些規則在多個條約中有所規定，最重要的是「日內瓦公約」。戰爭罪包括酷刑、強姦、使用飢餓做為武器、射殺投降的戰鬥人員、使用被禁止的武器（如化學和生物武器）以及故意攻擊平民。

軍方攻擊平民基礎設施也可能構成戰爭罪，因為這會懲罰非戰鬥人員。1977年日內瓦公約增補協議I指出，民用設施「不得成為攻擊或報復的目標」，但若設施顯著支援敵軍，則可能成為合法目標。

然而，對於民用設施是否被軍方使用存在疑慮時，協議規定「應假定其未被使用」。

Q：法律專家對川普威脅的看法？

美利堅大學華盛頓法學院教授漢彌爾頓說，看似平民用途的基礎設施可能具有「雙重用途」，因此可能成為合法軍事目標而不構成戰爭罪。但她指出，仍需遵守比例原則，即對平民的預期傷害不得超過軍事利益，並必須謹慎選擇目標。

專攻國際法與國際刑事司法的美國外交關係協會（CFR）高級研究員謝佛爾（David J. Scheffer）則認為，川普轟炸伊朗的言論，可能削弱將民用設施視為合法軍事目標的說法。他指出，川普說要把伊朗炸回石器時代，「要攻擊發電廠和海水淡化廠，舉例來說，或許和一些軍事利益相關，但這是一個很難通過的標準，細節很重要。下令以石器時代的方式摧毀一國民用基礎設施，將違反戰爭法和國際人道法的比例原則」。

Ｑ：在美國，如何起訴戰爭罪？

對美軍成員的戰爭罪起訴通常依據「美國軍事司法統一法」（UCMJ）進行，由國會批准以維護軍隊紀律和問責。違反該法的行為可進行軍事審判。

另外，也可依「1996年戰爭罪法」起訴，但極為罕見。例如2023年12月，美國司法部依此法對四名俄羅斯關聯軍事人員提出刑事指控，指控其在烏克蘭對美國公民施行酷刑。但對川普來說，這幾乎不可能，因為川普身為美軍最高統帥，他對軍隊的命令屬於最高法院2024年裁定總統公務行為享有的豁免範圍。

Ｑ：國際刑事法院如何起訴戰爭罪？

位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICCV）依「羅馬規約」於2002年成立，已有125個國家加入。檢察官可調查並對戰爭罪、違反人類罪、種族滅絕罪與侵略罪提出指控。該法院可針對成員國公民、成員國領土、接受管轄權的國家，或聯合國安理會請求調查的案件進行起訴。

Ｑ：國際刑事法院能追訴在這次伊朗戰爭中的戰爭罪嗎？

這將很困難，因為伊朗、美國與以色列都未加入國際刑事法院體系。美國可能否決任何聯合國安理會的調查決議。理論上，伊朗可接受納入國際刑事法院管轄，但這同時會使伊朗針對民用目標攻擊的行為受到審查。

此外，若國際刑事法院發出針對川普或其他美國官員的逮捕令，執行將非常困難，因國際刑事法院依賴成員國協助逮捕，而被指控者可透過避免前往成員國規避抓捕。