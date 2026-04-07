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川普稱想要「伊朗石油」但美國人不挺 爆料供伊朗人民武器遭汙走

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統6日在白宮南草坪舉行的年度復活節滾彩蛋活動。(美聯社)
川普總統6日在白宮南草坪舉行的年度復活節滾彩蛋活動。(美聯社)

美國總統川普6日整天對伊朗發出數十項威脅、言辭持續升高之際，卻在一個對能源市場至關重要的議題上出現明顯退讓：美國掌控伊朗石油的行動。

雅虎財經報導，川普在白宮復活節滾彩蛋活動上受訪時表示：「我想拿走那些石油，因為石油就擺在那裡等著被拿，但很遺憾，美國人民會希望我們回家。」

川普當天多次表示，他個人想要拿走這些石油。他說：「我們可以賺很多錢。」但也一再承認，這樣的行動可能缺乏政治意願，且很可能需要地面作戰。他表示：「我只是覺得，美國人民不會真的理解。」

他強調：「我首先是一名商人。」並提到美國在委內瑞拉的行動，當時美方取得部分石油收益，同時流露出對過去時代的懷念，認為「勝者就應該獲得戰利品」。

雅虎財經指出，川普的發言出現在他威脅最早可能於美東時間7日晚間對伊朗橋樑與電網發動毀滅性攻擊、相關言辭持續升高之際，似乎降低了市場交易員與觀察人士過去數周密切關注的潛在美國行動可能性。

此外，川普在巨型復活節兔子（Easter Bunny）陪同下，面對在白宮南草坪參加年度滾蛋活動的數百名兒童，仍不忘談及持續轟炸伊朗。他與第一夫人梅蘭妮亞一同站在白宮陽台，向在場群眾表示：「昨天的營救行動怎麼樣？這可是你們很少見到的。」 

川普指出，這次營救行動是在面對非常強大的敵人下完成，但伊朗「不像一個月前那麼強了。」他似乎也不想等到下午1點記者會再談，持續發言：「你們知道，我們送過一些槍，本來要送到伊朗群眾手中，讓他們能反擊暴徒，但那些收到槍的人卻把槍藏起來。」 

他還表示：「我對某些人非常失望，他們會為此付出沉重代價。」

以色列時報報導，川普並未說明他指控是誰拿走了美國的武器。不過，一名福斯新聞記者前一天報導，他將武器被拿走一事歸咎於庫德族中間人，稱這些武器原本是要提供給伊朗的異議人士。

據報導，川普表示：「我們把槍送給抗議者，送了很多，我認為是庫德族人拿走了這些槍。」他未提供任何證據支持這一說法。

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