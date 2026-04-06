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川普稱「伊朗看新聞才知美F-15飛官失聯」 轟媒體爆料危害行動將追查

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統6日白宮舉行記者會。(新華社)
川普總統6日白宮舉行記者會。(新華社)

華盛頓郵報報導，川普總統6日聲稱，伊朗原本不知道一名美軍飛官在境內失聯，是因匿名消息人士向媒體洩露消息，才讓事件曝光，更加劇搜救任務難度。他並揚言，相關新聞機構若不交出消息來源，「就準備坐牢」。

美軍一架F-15E戰機3日在伊朗上空遭擊落，機上2人彈射逃生後，第一名飛行員在3日獲救；第二名武器系統官一度失聯，直至美國政府4日出動空中艦隊和特種部隊深入敵境才順利救出這名飛官。

川普6日在記者會上表示：「他們原本不知道有人失蹤，直到這名洩密者把消息透露出去。不管這名洩密者是誰，我們有能力把他找出來。」他還說，美方將以國家安全為由，要求刊出消息的媒體交出來源，「否則就去坐牢、很快會逼他說出來」。川普並未指明是哪家新聞機構。

川普稱，伊朗僅因媒體報導得知有美軍機員在境內失蹤，而這些關注進一步加劇搜救任務難度。川普說，伊朗突然之間得知美軍失聯在外，「因為洩密者傳出我們救了一個，還有一個下落不明，我們正試圖救人」。

川普並批評消息來源是「噁心的人」，但也說對方「可能沒有意識到事情嚴重性」。

美國司法部未立即置評，白宮回應相關問題稱「正在調查中」。

川普經常與媒體公司及個別記者公開交鋒，甚至點名批評。

專家指出，川普威脅逼迫記者交出消息來源，已引發嚴重新聞自由疑慮，因為保護消息來源身分是媒體履行監督職責的重要前提；此舉也被視為是在恫嚇新聞界，試圖阻止媒體報導攸關公共利益的內容。

白宮 川普 華盛頓郵報

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