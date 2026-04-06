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F-15遭肩式飛彈擊中 川普：美軍故布疑陣完成搜救

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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川普總統6日偕國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）和中...
川普總統6日偕國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）和中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）等人，針對受困伊朗的飛官搜救行動圓滿完成舉行記者會。(記者陳熙文／攝影)

一架美軍F-15E戰機日前在伊朗領空被擊落，兩名機組人員彈射逃生，川普總統6日舉行記者會說明成功完成任務，指美軍動員155架飛機參與第二名機組人員的搜救行動，更故布疑陣，創造出7個搜救點來混淆伊朗軍隊。

川普6日偕國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）和中央情報局CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）等人，針對搜救行動圓滿完成舉行記者會；雖然第一名機組人員迅速獲救，但美軍一度無法辨明第二名機組人員的位置，該飛官受困伊朗境內逾24小時，其搜救任務的過程引發關注。

川普在記者會中透露說，美國戰機是遭到「肩射式熱追蹤飛彈」擊中，稱中間有運氣成分。

川普指出，第二名機組人員的搜救行動有155架飛機參與，包括4架轟炸機、64架戰機、48架空中加油機、13架搜救飛機等，並指出，這中間很多是用來隱瞞的詭計，意在混淆敵軍，不讓伊朗掌握搜救行動的具體位置；川普說，這是因為伊朗有成千上萬名部隊在地面搜索該名機組人員的下落。川普說，美軍有7個不同的搜救點，這讓伊朗方面非常困惑。

CIA 中央情報局 赫塞斯

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