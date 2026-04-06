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伊朗稱美國搜救飛行員行動恐為騙局 實為竊取濃縮鈾

中央社德黑蘭6日綜合外電報導
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伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）。路透
伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）。路透

伊朗外交部今天表示，美國近日在伊朗執行的飛行員搜救行動可能只是掩護，這場任務實際上是要竊取伊朗的濃縮鈾。

法新社報導，美軍1架F-15E戰機3日在伊朗上空遭擊落，機上共2名飛行員當中的駕駛不久後即被救出，另1名飛行員則在昨天才傳出獲救，美國總統川普（Donald Trump）並形容這是一場「大膽的」搜救行動。

伊朗軍方則說，他們擊中數架據稱執行這場任務的美國軍機，導致這些飛機必須「緊急迫降」伊朗中部的伊斯法罕省（Isfahan），美方也被迫對一開始遭擊落的軍機進行猛烈轟炸。

伊朗軍方堅稱美軍的搜救行動「完全挫敗」，還說這是「一場欺騙與逃脫的任務」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）今天也說，這場行動對美國而言是場「災難」，並稱當中有「許多疑問和不確定性」。

他指出，美方要搜救的飛行員據稱位於伊朗南部的科吉盧耶-博韋艾哈邁德省（Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad），但其所在位置距離美軍試圖或希望降落的伊朗中部地區相距甚遠，因此「絲毫不應排除這可能是一場為了竊取濃縮鈾的欺敵行動」。

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