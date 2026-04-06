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再發威脅 伊朗揚言「殲滅」OpenAI阿布達比資料中心

編譯吳孟真／綜合外電
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伊斯蘭革命衛隊揚言「徹底毀滅」位於阿布達比的「星際之門」AI資料中心。（取材自T...
伊斯蘭革命衛隊揚言「徹底毀滅」位於阿布達比的「星際之門」AI資料中心。（取材自Tom's Hardware網站）

Tom's Hardware 5日報導，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過影片對美國發出公開警告，任何對伊朗電力基礎設施造成的破壞，都將遭到果斷報復，並揚言「徹底毀滅」美國和以色列的設施，尤其是「隱藏在外界目光下」的300億美元「星際之門」人工智慧（AI）資料中心。

IRGC發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaghari）在影片中表示，「若美國持續威脅伊朗發電設施，將立即啟動以下報復措施：所有屬於錫安主義政權的發電廠、能源基建與資通訊技術系統，以及區域內所有由美國股東持有的類似企業，將面臨徹底毀滅」。

影片畫面隨即切換至從太空俯瞰地球的鏡頭，並透過Google放大至阿布達比，聚焦於一處離海岸不遠、「空無一物」的沙漠地帶。不過，畫面上的文字顯示，「即使被Google隱藏，仍無所遁形」。影片隨後切換至同一地點的「夜視」畫面，清楚顯示阿布達比一座OpenAI的1GW（百萬瓩）資料中心全貌。

衝突升溫或虛張聲勢？

或許有人會質疑，若伊朗確有能力，為何過去一個月尚未對「星際之門」的AI資料中心等目標發動攻擊？

此前，伊朗據報以火箭攻擊部分亞馬遜雲端服務（AWS）資料中心、造成重大破壞甚至迫使其關閉，但也可能只是得以突破波灣國家防禦系統、「幸運命中」。伊朗日前也曾對輝達（NVIDIA）、微軟、蘋果和Google在內、18家美國科技企業發出類似威脅。

在雙方短期內無意緩和言辭、也未收斂動武之際，外界或許將會看清，伊朗是否有能力與美企相關資料中心發動毀滅性攻擊。當然，這涉及人命風險，而不僅是關乎中東這些已投入300億美元資金的大型項目。

Google 人工智慧 OpenAI

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