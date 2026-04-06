我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

紐約生存手冊／春季騎電單車人數增加 違規恐挨罰

重啟荷莫茲海峽？路透：美伊收到巴基斯坦所提止戰計畫 可能6日生效

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
荷莫茲海峽示意圖。（路透）
荷莫茲海峽示意圖。（路透）

路透報導，一名知曉相關提議的消息人士6日表示，美國和伊朗雙方已收到一項結束敵對行動計畫，這項計畫可能6日生效並重啟荷莫茲海峽。

消息人士說，巴基斯坦已擬定停止敵對行動框架並連夜交給美國和伊朗，該計畫提出兩階段方案，首先立即停火，再達成全面協議。消息人士又說，「所有元素都必須在今天達成一致」，並補充說，初步共識將以諒解備忘錄形式安排，並由擔任談判唯一溝通渠道的巴基斯坦以電子形式完成最終確認。

美國政治新聞網Axios在5日率先報導，美國、伊朗和居中斡旋的調停方正討論可能為期45天的停火方案，作為兩階段協議的一部分，而這份協議可能促成美以伊戰爭永久結束。

消息人士告訴路透，巴國陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）「整夜」都和美國副總統范斯、美國中東特使威科夫和伊朗外交部長阿拉奇保持聯絡。

根據巴基斯坦所提協議，停火將立即生效，荷莫茲海峽重新開放，並給予15至20天的時間敲定更廣泛解決方案。這項協議暫時被稱為「伊斯蘭馬巴德協議」（Islamabad Accord），會包括針對荷莫茲海峽的區域性框架，且會在巴國首都伊斯蘭馬巴德進行面對面最終談判。

美伊官員未立即回應此事。巴國外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）拒絕評論。

伊朗 巴基斯坦

上一則

衛星圖曝光 美軍狂轟28個巨坑封殺伊朗追兵 F-15E殘骸旁現12公尺大洞

下一則

伊朗官員證實收到停火計畫 但稱美國尚未做好準備達成協議

延伸閱讀

傳美以備妥大轟炸計畫 伊朗革命衛隊稱已建立「荷莫茲海峽新現實」

傳美以備妥大轟炸計畫 伊朗革命衛隊稱已建立「荷莫茲海峽新現實」
Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」
美伊停火談判陷死胡同 這調停國大漲燃料售價 可見停火遙遙無期

美伊停火談判陷死胡同 這調停國大漲燃料售價 可見停火遙遙無期
中國巴基斯坦提五點倡議 促中東立即停火儘速和談

中國巴基斯坦提五點倡議 促中東立即停火儘速和談

熱門新聞

中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
美國與以色列31日凌晨空襲伊朗中部城市伊斯法罕一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸。美軍戰艦示意圖，非新聞事件圖。(路透)

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

2026-03-30 22:27
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40
伊朗的飛彈畫破夜空，飛往以色列。路透

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

2026-03-29 09:31
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
杜拜國際機場3月16日遇襲竄出濃煙。(美聯社)

全球第一槍 這國禁伊朗人入境轉機 傳限伊公民30天離境

2026-04-01 12:36

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到