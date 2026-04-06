衛星圖曝光 美軍狂轟28個巨坑封殺伊朗追兵 F-15E殘骸旁現12公尺大洞

一架美軍F-15E「打擊鷹」戰機2017年在加州。（美聯社）

美軍 F-15E「打擊鷹」戰機3日遭擊落後，機上一名武器系統官彈射逃生、一度失聯。直到5日，美軍派出特種部隊深入救援，並搭配空襲掩護行動。CNN引述空中巴士（Airbus）公布的衛星影像指出，這名飛官藏身山區附近的多條道路上，出現數十個大型彈坑。

空中巴士公布的衛星影像顯示，伊斯法罕省（Esfahan）中部數條道路上至少有28個彈坑。這片區域距離一處偏遠簡易機場約20公里，美軍當時曾在該處行動，並在自家飛機受損後將其自行炸毀。

從影像可見，這些彈坑沿著道路一路分布，幾乎是一個接一個，寬約9公尺，大到足以炸斷整條路面，顯示相關道路是遭到精準鎖定打擊。

CNN指出，當美軍特種作戰部隊朝這名飛官藏身的山區推進時，美軍戰機同步空襲周邊地區，目的就是阻止伊朗 部隊搶先趕到。

另一張由空中巴士拍攝於4月5日的衛星影像顯示，美軍這架F-15E「打擊鷹」戰機殘骸所在區域，出現一個直徑約40英尺（約12公尺）的圓形彈坑。畫面中可見2輛白色車輛停在彈坑旁，附近還站著數人。

目前仍不清楚這個彈坑是如何形成。不過，軍機墜毀後，為了防止機上敏感設備落入敵方手中，墜機地點遭後續轟炸，在軍事行動中並不罕見。

這個彈坑距離美軍5日營救第2名飛官時、自行炸毀多架自家飛機的地點約30公里，位置在其西北方。

這處墜機位置最早由獨立研究員Obretix辨識出來。CNN則透過比對伊朗國營媒體公布畫面中的山脈輪廓與衛星影像，進一步確認彈坑與殘骸散落區的位置。

Satellite images from Airbus shows cratered roads at the FARP that US Air Force made during the US Air rescue in Esfahan province.



🛰 Satellite images from Airbus taken on Sunday show dozens of craters along several roads in central Esfahan province, around 20 kilometers from a… pic.twitter.com/fhatFra2ph — Global Report (@Global_ReportHQ) April 6, 2026

NEW: Satellite image from Airbus shows an approximately 40 foot wide crater at site where downed F-15E debris was found last Friday in Esfahan Province. In the image two white vehicles can be seen near the crater. Several people can also be standing next to the crater.

While it… pic.twitter.com/cz5d4CvKIf — Isaac Yee (@isaacyeephoto) April 6, 2026

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