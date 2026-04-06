我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

日本尋求介入美伊談判 日相高市早苗：安排與伊朗最快8日會談

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗2月18日在東京舉行記者會。(路透)
日本首相高市早苗2月18日在東京舉行記者會。(路透)

美國總統川普要求伊朗在美東時間7日晚間8時開放荷莫茲海峽，隨著最後通牒期限將至，紐約時報引述日本共同社報導，日本首相高市早苗6日在參議院預算委員會表示，有意分別與美國及伊朗舉行領袖會談，其中與伊朗政府的會談正安排中，最快可能於8日進行，目標是確保包括日本在內的所有船隻安全通行荷莫茲海峽。

共同社報導，高市表示，隨著美伊談判情勢日益緊迫，日方正準備在適當時機推動領袖對話，並將動用一切可行手段因應局勢；她也已指示首相秘書官處理相關事宜。

她強調，日本將善用能與當事國直接對話的管道，促使局勢盡早降溫。

對於與川普會談一事，她說明，目前尚未確定，但因時差關係，恐怕只能採電話會談。至於與伊朗的領袖會談，她則明言正在安排中，並表示會先確實掌握外長之間的談判進展，再進行領袖會談，日方也會顧及先後順序，持續推進相關應對。

對於外界憂心可能出現供應不足的石油，她表示，日本已透過釋出儲備等方式，確保全國所需用量；同時也將加快推動替代採購措施，以降低對荷莫茲海峽航線的依賴。

日本約95%的石油仰賴中東進口。共同社最近一項民調顯示，90%的日本民眾表示，擔心這場戰爭將影響日常生活。

▼收聽一洲焦點Podcast：

參議院 紐約時報 川普

上一則

傳美以備妥大轟炸計畫 伊朗革命衛隊稱已建立「荷莫茲海峽新現實」

下一則

彭博：卡達逾48艘已卸貨LNG船滯留亞洲海域

延伸閱讀

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」
川普自爆給伊朗談判高層1優待 伊朗國會議長回應了

川普自爆給伊朗談判高層1優待 伊朗國會議長回應了

川普鬆口「最想奪下伊朗石油」自爆和談最後期限 可能占領哈格島

川普鬆口「最想奪下伊朗石油」自爆和談最後期限 可能占領哈格島
川普揭曉伊朗送的「大禮」 宣布炸電廠再延後10天

川普揭曉伊朗送的「大禮」 宣布炸電廠再延後10天

熱門新聞

中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
美國與以色列31日凌晨空襲伊朗中部城市伊斯法罕一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸。美軍戰艦示意圖，非新聞事件圖。(路透)

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

2026-03-30 22:27
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40
伊朗的飛彈畫破夜空，飛往以色列。路透

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

2026-03-29 09:31
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
杜拜國際機場3月16日遇襲竄出濃煙。(美聯社)

全球第一槍 這國禁伊朗人入境轉機 傳限伊公民30天離境

2026-04-01 12:36

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避