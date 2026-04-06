日本尋求介入美伊談判 日相高市早苗：安排與伊朗最快8日會談

日本首相高市早苗2月18日在東京舉行記者會。(路透)

美國總統川普 要求伊朗在美東時間7日晚間8時開放荷莫茲海峽，隨著最後通牒期限將至，紐約時報 引述日本共同社報導，日本首相高市早苗6日在參議院 預算委員會表示，有意分別與美國及伊朗舉行領袖會談，其中與伊朗政府的會談正安排中，最快可能於8日進行，目標是確保包括日本在內的所有船隻安全通行荷莫茲海峽。

共同社報導，高市表示，隨著美伊談判情勢日益緊迫，日方正準備在適當時機推動領袖對話，並將動用一切可行手段因應局勢；她也已指示首相秘書官處理相關事宜。

她強調，日本將善用能與當事國直接對話的管道，促使局勢盡早降溫。

對於與川普會談一事，她說明，目前尚未確定，但因時差關係，恐怕只能採電話會談。至於與伊朗的領袖會談，她則明言正在安排中，並表示會先確實掌握外長之間的談判進展，再進行領袖會談，日方也會顧及先後順序，持續推進相關應對。

對於外界憂心可能出現供應不足的石油，她表示，日本已透過釋出儲備等方式，確保全國所需用量；同時也將加快推動替代採購措施，以降低對荷莫茲海峽航線的依賴。

日本約95%的石油仰賴中東進口。共同社最近一項民調顯示，90%的日本民眾表示，擔心這場戰爭將影響日常生活。

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