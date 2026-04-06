傳美以備妥大轟炸計畫 伊朗革命衛隊稱已建立「荷莫茲海峽新現實」

美國總統川普4月1日在白宮。(路透)

伊朗英語新聞電視台（Press TV）報導，美國總統川普 5日重申對伊朗的最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時開放荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗境內橋梁與發電廠。對此，伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）5日晚間表示，荷莫茲海峽已發生不可逆轉的戰略變化，永遠不會回到過去的狀態，尤其是對美國和以色列 ；同時，伊朗部隊正完成波斯灣新安全秩序的作戰準備。

IRGC海軍5日深夜在社群媒體X發表正式聲明稱，外國勢力主宰這條關鍵國際水道的時代已徹底結束，強調近期區域局勢發展已建立一種新現實，在此現實下，以美國為首的域外勢力，已無法再在伊朗周邊海域發號施令，或不受制約地投射影響力。

IRGC海軍還說：「荷莫茲海峽永遠不會回到先前的狀態，尤其對美國和猶太 復國主義政權而言。」這番表態凸顯德黑蘭將致力捍衛自身主權，以及波斯灣安全，對抗任何破壞穩定的干預行動。

這項聲明透露，IRGC海軍已進入先前伊朗高層宣布的全面計畫的最後作戰階段，目標是在波斯灣建立由沿岸國家主導、不依賴域外勢力的新安全架構。

在伊朗英語新聞電視台這篇報導後，美國政治新聞網Axios引述消息人士透露，美國、伊朗與居中斡旋的調停方正討論一項兩階段協議，擬先推動為期45天的停火，並在此期間協商永久結束戰爭。

Axios報導也提到，與此同時，美以針對大規模轟炸伊朗能源設施的作戰計畫已準備就緒，但也強調，川普延後期限是為了爭取最後機會促成協議。一名美國官員表示，川普政府近幾日向伊朗提出數項方案，伊朗官員至今尚未接受，且在公開場合仍維持強硬立場。

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