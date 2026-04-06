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以襲伊「經濟心臟」逾50石化廠停工 園區竄出黑色濃煙

編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
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以色列4日空襲伊朗最大的石化工業園區，根據社群流傳影片，可見園區竄出大片黑色濃煙...
以色列4日空襲伊朗最大的石化工業園區，根據社群流傳影片，可見園區竄出大片黑色濃煙。（路透）

紐約時報報導，以色列4日空襲伊朗最大的石化工業園區，造成所有生產作業停擺，對本已脆弱的伊朗經濟造成難以估量的打擊。

伊朗軍方4日也宣布，當天用無人機打擊科威特等波斯灣國家多處美軍目標，包括美軍飛彈和無人機探測識別雷達，以及美軍駐科威特的機械化、裝甲和直升機部隊指揮部，打擊目標另包括阿聯的鋁工業設施。

伊朗國營媒體及兩位伊朗石油部高官指出，以色列空襲伊朗西南部馬夏的「班達伊瑪目石化園區」，造成園區兩座公共設施受損，並導致5人喪生、170人受傷。

上述兩座受損設施為園區逾50座石化廠提供天然氣、電力及工業用水等基本運作所需，夏季也肩負西南部胡齊斯坦省50萬人供電任務。社媒影片可見園區竄出大片黑色濃煙籠罩天空。重建受損設施並全面恢復生產線可能需時約兩年。

以軍指控該園區是生產炸藥、彈道飛彈及其他武器材料的核心設施。以色列總理內唐亞胡4日證實，繼摧毀伊朗7成鋼鐵產能後，當天又攻擊石化廠，這兩者是伊朗的搖錢樹，用來資助其「恐怖戰爭」，以方將持續打擊德黑蘭政權。

該園區年產7200萬公噸石化產品，生產各類基礎化學品、聚合物及其他材料，廣泛用於塑膠、紡織、肥料及醫療設備等產品。伊媒報導，石化產品約占伊朗出口總額兩成5，銷往約60國，每年可帶來約100億至150億美元收入。伊朗工業界領袖博斯坦奇社媒發文說，攻擊該廠等於打擊伊朗經濟命脈。

根據伊朗官媒5日報導，伊朗無人機「精準打擊」科威特的電力設施等目標。科威特政府同日證實，伊朗無人機襲擊該國兩座電力和海水淡化設施，相關設施嚴重受損，兩組發電設備停運。科媒報導，暫無人員傷亡。

以色列4日空襲伊朗最大的石化工業園區，根據社群流傳影片，可見園區竄出大片黑色濃煙...
以色列4日空襲伊朗最大的石化工業園區，根據社群流傳影片，可見園區竄出大片黑色濃煙。（路透）

內唐亞胡 天然氣 紐約時報

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