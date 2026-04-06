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劍指美中？國際能源總署籲別囤石油與燃料

編譯林文彬／綜合報導
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國際能源總署呼籲各國不要囤積石油，圖為美國戰略儲備用油。(路透)
國際能源總署呼籲各國不要囤積石油，圖為美國戰略儲備用油。(路透)

國際能源總署(IEA)署長畢羅(Fatih Birol)表示，在美國和以色列對伊朗開戰引發能源危機之際，各國切莫囤積石油與燃料。畢羅並警告，如果荷莫茲海峽持續關閉，本月損失的石油供給將達到3月的兩倍。

英國金融時報5日出刊的訪問中，畢羅呼籲所有國家「不要禁止或限制出口…現在是全球油市最糟時刻，他們(實施限制措施國家)的貿易夥伴、盟友和鄰國，都會因此遭殃。」

畢羅表示，一些國家已開始囤積能源，抵銷IEA從緊急儲油中釋出4億桶原油及燃料的效應。

畢羅說：「不幸的是，我們察覺一些國家在我們協調釋出石油庫存時，持續充實現有存貨…庫存不斷增加無濟於事，在我看來，現在是所有國家證明自己是國際社會負責任成員的時刻。」

畢羅未直接點名中國，但劍指北京當局的意味濃厚，中國是唯一已因應伊朗戰爭而禁止出口汽油、柴油和航空燃料的主要國家。

畢羅表示，「擁有大型煉油廠的亞洲大國」應重新評估禁令，「如果這些國家持續限制或完全禁止出口，亞洲市場受到的影響會很大。」

畢羅呼籲各國避免實施禁令，矛頭或許也指向美國。隨著汽油價格漲破每加侖4美元，及加州面臨航空燃料短缺威脅，美國可能禁止精煉燃料出口的謠言四處流竄，能源部長萊特(Chris Wright)迄今只排除禁止原油出口的可能性。

針對石油供給前景，畢羅警告，如果荷莫茲海峽持續無法重新開放航行，「我們4月損失的原油與精煉產品，數量將是3月兩倍」。即使衝突落幕，供給也要耗費很長一段時間才會恢復正常。

國際能源總署呼籲各國不要囤積石油，圖為休士頓的儲油設施。(美聯社)
國際能源總署呼籲各國不要囤積石油，圖為休士頓的儲油設施。(美聯社)

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