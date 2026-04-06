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荷莫茲「局部」解封？通過船隻數量稍有增加

編譯中心／綜合報導
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依朗似乎局部放鬆對荷莫茲海峽控制，通過的船隻增加。圖為一艘貨輪停在近荷莫茲海峽的...
依朗似乎局部放鬆對荷莫茲海峽控制，通過的船隻增加。圖為一艘貨輪停在近荷莫茲海峽的阿曼海域。(路透)

伊朗目前仍強力控管船隻通過荷莫茲海峽，且建立收費制度，但對於伊拉克等「友好」國家船隻給予優先待遇，而近日通過海峽的船隻數量似乎也稍有增加，似已局部解除封鎖行動。

彭博的船隻追蹤數據顯示，截至3日為止，過峽船隻的7日移動平均數達到2月底開戰以來最高，上周並有兩艘沙國與阿聯的超級油輪駛出波斯灣。

伊朗軍方4日表示，裝載「兄弟國」伊拉克石油的油輪通過海峽，將完全不受限制，伊拉克每天將可輸出300萬桶石油；但伊拉克官員表示，實際數量還要看船公司是否願意冒險通過此航道。

路透報導，伊拉克外長5日與伊朗駐伊拉克大使會面時，對伊朗此舉表示感謝，並重申巴格達反對這場戰爭的立場。

另外，伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim)4日引述一封信函報導，伊朗已允許載運基本物資的船隻通過荷莫茲海峽，進入伊朗的港口。這封信函指出，駛往伊朗港口的船隻，包括目前位於阿曼灣的船舶，須與伊朗當局協調並遵守既定程序，方可通過荷莫茲海峽。

2月底美國、以色列展開空襲行動後，伊朗曾實質封鎖該海峽。德黑蘭後來表示會允許沒有美國或以色列背景關聯的船隻通過。近日已有3艘由阿曼經營的油輪、一艘法國擁有的貨櫃輪及一艘日本擁有的燃氣運輸船穿越該海峽。

以色列 石油 伊朗

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