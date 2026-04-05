整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．5最新戰況

急救人員在以色列北部一處受彈擊現場。(路透)

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊5日進入第37天。以下是最新戰事速覽：

伊朗

伊朗媒體報導稱，美軍在伊朗境內為營救被擊落戰鬥機飛行員展開的行動中，遭遇伊朗防空系統攻擊，部分美軍飛機受損或被擊中。伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人宣稱，美軍行動中共 有兩架「黑鷹」直升機和兩架C-130運輸機被擊落，但美方尚未證實這些說法，並表示救援行動已成功完成。

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門表示，伊朗防空系統在伊斯法罕上空擊落一架MQ-9型「死神」無人機。伊朗發動「真實承諾－4」行動第96波攻勢。

伊朗媒體報導，在美軍營救行動相關期間，美國和以色列對伊朗南部地區發起空襲，造成至少5人死亡、8人受傷。

伊朗外長阿拉奇與巴基斯坦 副總理兼外長達爾通電話，就地區最新局勢及雙邊關係交換意見。

美國

美國總統川普在社交媒體上發文，披露在伊朗被擊落的F-15E戰鬥機上的第二名機組人員已獲救，並稱其「身受重傷」。

川普再次要求伊朗打開荷莫茲海峽，並威脅稱，如果不這樣做的話，伊朗將面臨嚴重後果。

美國《紐約時報》報導，日前被擊落的F-15E戰鬥機上的第二名機組人員已被送往科威特接受治療。

美國衛星影像供應商行星實驗室公司表示，應美國政府要求，該公司將無限期暫緩發佈伊朗及中東衝突地區相關衛星圖像。

川普在社群媒體上發文說，在針對伊朗首都德黑蘭的一次大規模打擊中，「許多」伊朗軍事目標遭到摧毀。

以色列

以色列國防軍發表聲明稱，以軍已開始打擊位於黎巴嫩 首都貝魯特的真主黨基礎設施。

以軍表示，已打擊伊朗境內120多個防空和導彈系統目標，包括伊斯蘭革命衛隊的彈道導彈發射陣地、無人機生產場所和發射場以及防空設施。

黎巴嫩

黎巴嫩真主黨發表聲明稱，其使用巡航導彈攻擊以色列目標。

據黎巴嫩衛生部發布的報告，以色列對黎巴嫩南部及東部貝卡谷地發動空襲，造成至少14人死亡，多人受傷。

巴林

巴林國家石油公司一處儲存設施遭伊朗無人機襲擊，導致一處儲罐起火。另外，總部位於巴林的海灣石化工業公司的多處生產裝置遭伊朗無人機襲擊後起火。兩處火情均已被完全撲滅，暫無人員傷亡報告。

科威特

科威特電力、水利和可再生能源部表示，伊朗無人機襲擊了該國兩座電力和海水淡化設施，造成相關設施「嚴重受損」，兩組發電設備已停運。

科威特石油集團公司表示，舒韋赫石油綜合體在遭無人機襲擊後發生火災，目前暫無人員傷亡報告。

阿聯酋

阿聯酋總統穆罕默德在首都阿布扎比與到訪的義大利總理梅洛尼舉行會談，雙方就中東局勢對地區安全穩定、國際能源供應等的影響交換了意見。

阿聯酋阿布達比媒體辦公室通報說，博祿石化工廠因防空系統攔截來襲發射物後產生的殘骸，引發多處火情，目前未造成人員傷亡。

埃及

埃及外交部發表聲明說，埃及外長阿卜杜勒阿提同美國總統特使威科夫，以及沙烏地阿拉伯、阿聯酋、卡達、科威特、巴林、阿曼、土耳其、巴基斯坦和伊朗的外長，以及國際原子能機構總幹事格羅西通電話。

俄羅斯

俄羅斯國家原子能公司首席執行官利哈喬夫接受俄媒採訪時說，願根據扎波羅熱核電站經驗，就當前布什爾核電站局勢向伊朗方面提供必要的技術建議和支持。

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