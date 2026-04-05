繼法國後 日本LNG船也通過荷莫茲 義總理訪中東3國盼緩解危機

義大利總理梅洛尼(左)飛抵沙烏地阿拉伯，會見沙國王儲。（路透）

美國與以色列 2月底聯手攻擊伊朗 後，伊朗形同封鎖了能源運輸要道荷莫茲海峽，但據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim ⁠news agency）4日PO文指出，伊朗政府已允許運送「基本物資」的船隻通過荷莫茲海峽。日媒報導，3日首度有日本 相關的船隻通過。

中央社引述日本電視台（Nippon TV）報導，日本商船三井公司表示，通過上述水道的船隻為商船三井的液化天然氣（LNG）船「SOHAR LNG號」。

3日上午7時，有45艘日本相關船隻停在波斯灣內，而「SOHAR LNG號」是首艘通過荷莫茲海峽的日本相關船隻。

「SOHAR LNG號」的船籍為巴拿馬，商船三井說明，「已確認船員與船隻均安」，並表示將持續優先考量船員、貨物、船舶的安全，妥善因應。

日本放送協會（NHK）報導，商船三井出於安全考量，並未透露如何通過荷莫茲海峽等相關細節。

海運數據顯示，4月2日以來已有三艘阿曼營運的油輪、一艘法國達飛航運集團（CMA CGM）所有的貨櫃輪，及一艘日本的天然氣船順利通過荷莫茲海峽。這反映伊朗執行放行所謂「友好國家」船舶的策略。

歐洲新聞台（Euronews）報導，船舶追蹤數據顯示，這艘達飛航運旗下的船是伊朗戰爭爆發以來，第一艘成功穿越荷莫茲海峽的西歐船舶。

另據中央社引述義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，為解決美伊開戰造成的能源供應危機，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）3日無預警出訪波灣三國，她3日下午飛抵沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah），將與沙國、阿拉伯聯合大公國、卡達等國領導階層會晤。

義大利總理府消息指出，這是自衝突爆發以來，首度有歐盟、北約領導人訪問該地區。梅洛尼這次將出訪兩天，旨在向面對伊朗攻擊的相關國家重申義大利支持，並鞏固彼此的戰略夥伴關係。

報導指出，梅洛尼此行另一目標是了解義大利如何協助化解伊朗衝突，並支持波灣國家依靠海外供應的糧食安全；義大利從未與伊朗斷絕外交關係，梅洛尼與波灣國家領導人長期保持良好關係，因此義大利盼扮演促進對話角色。