我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

繼法國後 日本LNG船也通過荷莫茲 義總理訪中東3國盼緩解危機

編譯中心／綜合4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利總理梅洛尼(左)飛抵沙烏地阿拉伯，會見沙國王儲。（路透）
義大利總理梅洛尼(左)飛抵沙烏地阿拉伯，會見沙國王儲。（路透）

美國與以色列2月底聯手攻擊伊朗後，伊朗形同封鎖了能源運輸要道荷莫茲海峽，但據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim ⁠news agency）4日PO文指出，伊朗政府已允許運送「基本物資」的船隻通過荷莫茲海峽。日媒報導，3日首度有日本相關的船隻通過。

中央社引述日本電視台（Nippon TV）報導，日本商船三井公司表示，通過上述水道的船隻為商船三井的液化天然氣（LNG）船「SOHAR LNG號」。

3日上午7時，有45艘日本相關船隻停在波斯灣內，而「SOHAR LNG號」是首艘通過荷莫茲海峽的日本相關船隻。

「SOHAR LNG號」的船籍為巴拿馬，商船三井說明，「已確認船員與船隻均安」，並表示將持續優先考量船員、貨物、船舶的安全，妥善因應。

日本放送協會（NHK）報導，商船三井出於安全考量，並未透露如何通過荷莫茲海峽等相關細節。

海運數據顯示，4月2日以來已有三艘阿曼營運的油輪、一艘法國達飛航運集團（CMA CGM）所有的貨櫃輪，及一艘日本的天然氣船順利通過荷莫茲海峽。這反映伊朗執行放行所謂「友好國家」船舶的策略。

歐洲新聞台（Euronews）報導，船舶追蹤數據顯示，這艘達飛航運旗下的船是伊朗戰爭爆發以來，第一艘成功穿越荷莫茲海峽的西歐船舶。

另據中央社引述義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，為解決美伊開戰造成的能源供應危機，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）3日無預警出訪波灣三國，她3日下午飛抵沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah），將與沙國、阿拉伯聯合大公國、卡達等國領導階層會晤。

義大利總理府消息指出，這是自衝突爆發以來，首度有歐盟、北約領導人訪問該地區。梅洛尼這次將出訪兩天，旨在向面對伊朗攻擊的相關國家重申義大利支持，並鞏固彼此的戰略夥伴關係。

報導指出，梅洛尼此行另一目標是了解義大利如何協助化解伊朗衝突，並支持波灣國家依靠海外供應的糧食安全；義大利從未與伊朗斷絕外交關係，梅洛尼與波灣國家領導人長期保持良好關係，因此義大利盼扮演促進對話角色。

日本 伊朗 以色列

上一則

空地足球、聖馬丁傳統…德國增5項國內非遺 總數達173項

下一則

事後通報國會...日本放寬殺傷性武器出口 拚本月通過

延伸閱讀

法國集團擁有 首艘西歐貨輪、LNG運輸船駛出荷莫茲海峽

法國集團擁有 首艘西歐貨輪、LNG運輸船駛出荷莫茲海峽
美伊開戰後 首艘日本相關船隻通過荷莫茲海峽

美伊開戰後 首艘日本相關船隻通過荷莫茲海峽
義總理梅洛尼出訪中東3國 盼緩解能源危機

義總理梅洛尼出訪中東3國 盼緩解能源危機
表明法國所有 美伊開戰來首艘西歐船隻 達飛貨櫃船駛出荷莫茲海峽

表明法國所有 美伊開戰來首艘西歐船隻 達飛貨櫃船駛出荷莫茲海峽

熱門新聞

中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
美國與以色列31日凌晨空襲伊朗中部城市伊斯法罕一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸。美軍戰艦示意圖，非新聞事件圖。(路透)

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

2026-03-30 22:27
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40
伊朗的飛彈畫破夜空，飛往以色列。路透

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

2026-03-29 09:31
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
杜拜國際機場3月16日遇襲竄出濃煙。(美聯社)

全球第一槍 這國禁伊朗人入境轉機 傳限伊公民30天離境

2026-04-01 12:36

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避