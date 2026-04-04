以色列襲伊朗石化廠 內唐亞胡：持續打擊德黑蘭政權

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。（路透）

以色列 總理內唐亞胡證實，以色列對伊朗 的石化工廠發動攻擊。在此之前，德黑蘭當局通報，數座位於伊朗西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）的石化工廠今天遭到攻擊受損。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）說：「我曾承諾我們會繼續打擊德黑蘭的恐怖政權，這正是我們正在做的。」

他接著表示：「我們摧毀了他們70%的鋼鐵產能，而這些正是他們製造武器攻擊我們所需的原料，今天我們又攻擊了他們的石化工廠。這兩者是他們的金脈，用來資助針對我們與全世界的恐怖戰爭。」

以色列軍方表示，對伊朗西南部馬夏（Mahshahr）的一座石化綜合設施進行攻擊，並摧毀「兩個核心設施，這些設施用於生產爆裂物、彈道飛彈及其他武器所需材料」。「這次的破壞預計將削弱伊朗政權利用該設施生產材料，製造各種針對以色列的武器的能力」。

伊朗梅爾通訊社（Mehr News）報導，現場火勢「已完全控制並撲滅」。

伊朗學生通訊社（ISNA）則指出，這次攻擊造成5人死亡、170人受傷，但傷者都已接受治療，無需住院。

▼收聽一洲焦點Podcast：