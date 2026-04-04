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美軍機為何被鎖定？以色列退將揭伊朗攝影監控網

世界新聞網王若馨／即時報導
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以色列國防與安全論壇主席、退役以軍准將阿維維。(取自Wikimedia Comm...
以色列國防與安全論壇主席、退役以軍准將阿維維。(取自Wikimedia Commons@פיני אביבי)

華爾街日報4日報導，以色列國防與安全論壇(Israel Defense and Security Forum)主席、退役以軍准將阿維維(Amir Avivi)表示，伊朗正建立一套複雜的多光譜攝影機網絡，用於追蹤與識別美國及以色列軍機。

阿維維指出，伊朗已在敵機常用或關鍵航線部署這類可捕捉可見光以外波段的攝影設備；一旦偵測到美國或以色列飛機，部隊即嘗試予以擊落。

以色列國防與安全論壇為具影響力的智庫，長期向以色列政府提供國安政策建議。阿維維表示，他近期曾聽取以色列國防官員相關簡報。

阿維維說，今年6月與以色列爆發為期12天的衝突後，伊朗發現傳統雷達易遭以色列精準定位並摧毀，導致對空偵察能力大幅受損，因此改以不會發出可被追蹤訊號的攝影機系統，作為低訊號替代方案。

阿維維指出，以色列已將這套系統的情報分享給美國，但仍帶來操作上的挑戰。他說：「這並不令人意外，但確實很難對付。」他補充，伊朗境內仍有數處可運作的防空飛彈陣地。

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