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伊朗持續搜捕美軍失聯飛官 稱仍對和談持開放態度

中央社開羅/華盛頓4日綜合外電報導
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伊朗部隊持續搜捕其在境內擊落的美軍戰機失聯飛行員。圖為F-15打擊鷹戰機，示意圖...
伊朗部隊持續搜捕其在境內擊落的美軍戰機失聯飛行員。圖為F-15打擊鷹戰機，示意圖，非文中戰機。(美聯社資料照)

伊朗戰爭邁向第6周，伊朗部隊今天持續搜捕其在境內擊落的美軍戰機失聯飛行員，同時表示仍對和平談判抱持開放態度，儘管外界認為美伊和談的可能性短期內相當渺茫。

路透報導，自戰爭爆發以來，伊朗領導階層一直維持強硬立場，但其外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）原則上對「在巴基斯坦居中斡旋下與美國和談」抱持開放態度。不過目前沒有跡象顯示，德黑蘭願意屈從美國總統川普（Donald Trump）提出的要求。

阿拉奇在社群平台X發文寫道：「我們對巴基斯坦的努力深表感謝，且從未拒絕前往伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。我們關心的是，如何為這場強加於我方的非法戰爭，達成決定性且持久的終戰。」

此外，美伊兩國官員先前均證實，伊朗擊落一架美軍雙座F-15E戰機。機上2名飛官彈射後1人獲救、1人下落不明。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，正在戰機墜落的西南部地區展開地毯式搜索；當地省長承諾，任何捕獲或擊斃「敵對勢力」的人將獲得獎賞。

英國廣播公司新聞網（BBC News）指出，伊朗國營媒體報導，當地官員提供大約6萬6100美元懸賞獎金，要給予協助抓捕美軍飛行員的伊朗公民。

自美國與以色列2月28日發動攻擊以來，伊朗屢遭美軍猛烈空襲，如今則慶祝擊落美國戰機。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）在X指出，美方在這場戰爭的目標已從「政權更迭」降級為搜索飛行員。

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