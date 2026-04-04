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伊朗多地遇襲 美以轟核電廠、水泥廠與石化中心

中央社德黑蘭4日綜合外電報導
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伊朗布什爾核電廠。(美聯社資料照)
伊朗布什爾核電廠。(美聯社資料照)

根據伊朗多家媒體報導，美國與以色列今天發動空襲攻勢，擊中伊朗南部和西南部多處設施，包括核電廠、水泥廠、石化中心及邊境貿易站，至少造成兩人死亡、7人受傷。

伊朗國營媒體報導，伊朗南部布什爾（Bushehr）核電廠周邊區域被擊中，廠區內一名警衛喪命，不過核電廠設施未受損。

美以兩國今天也擊中位於伊朗與伊拉克邊境的貿易站，導致一人身亡。

梅爾通訊社（Mehr）引述胡齊斯坦省（Khuzestan）副省長哈雅提（Valiollah Hayati）的說法報導，位於西南部科蘭城（Khorramshahr）沙拉姆切（Shalamcheh）邊境關卡的貿易站上午11時遇襲。

伊朗學生通訊社（ISNA）也引述哈雅提指出，這起攻擊導致「一名伊拉克籍司機喪命，兩名伊朗工人受傷」。

此外，伊朗西南部一座石化中心今天同樣遭到轟炸，5人因此受傷，目前尚不清楚是否有人死亡。

哈雅提告訴法斯通訊社（Fars）和塔斯尼姆通訊社（Tasnim），「馬夏石化特區（Special Petrochemical Zone of Mahshahr）發生爆炸」，當地有3家公司遇襲，受損範圍目前尚不明朗。

伊朗南部一座水泥廠也遭美以聯手攻擊，不過工廠營運據報未受影響。

伊朗南部霍爾木茲甘省（Hormozgan）副省長納菲西（Ahmad Nafisi）向塔斯尼姆通訊社證實，港市哈米爾（Bandar Khamir）水泥廠遇襲，不過無人傷亡，工廠也「持續正常運作」。

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伊拉克 核電廠 以色列

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