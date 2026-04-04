伊朗前外長稱德黑蘭占上風「應宣告勝利」 尋求永久和平協議

伊朗前外長表示，伊朗已占據上風，應與美國達成永久和平協議。（歐新社）

伊朗 前副總統、外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在外交事務期刊撰文表示，目前在戰爭中占上風的伊朗應宣告勝利，並尋求與美國達成既可化解當前衝突、又能防範下次衝突的協議。

他表示，伊朗並未對美國與以色列 發動這場戰爭。但在戰事持續一個多月後，伊朗顯然占據上風，美以如今陷入無法抽身的泥淖。

扎里夫認為，對部分伊朗人而言，這樣的成果意味著應持續作戰，直到侵略者付出足夠代價、華府 徹底改變其中東布局與戰略姿態。然而，持續對抗美國與以色列，或許在心理上令人滿足，但只會進一步摧毀平民生命與基礎設施。因此，德黑蘭應運用其優勢，不是繼續作戰，而是宣告勝利並推動協議，既結束本次衝突，也避免下一場戰爭。

他覺得，伊朗可提出限制核計畫並重新開放荷莫茲海峽，換取全面解除制裁—這項華府過去拒絕、如今可能接受的方案。同時，伊朗也應準備與美國達成互不侵犯協議，承諾未來不再互相攻擊，並開放經濟互動，讓兩國人民同受其利。這些成果將使伊朗官員得以把重心從對抗外敵，轉向改善國內民生，為人民爭取應得的嶄新未來。

若雙方選擇談判，可能有兩種結果。其一是正式或非正式停火。這看似最簡單的路徑，只需各方放下武器，無需解決數十年來的根本矛盾。然而任何停火都將脆弱不堪，雙方仍會相互猜疑，一旦出現誤判或政治算計，戰火隨時可能重燃。因此應追求第二種結果：全面和平協議，藉此終結長達47年的對抗。

這場衝突雖然慘烈，卻揭示了西亞局勢的若干現實，使全面協議更具可行性。首先，戰爭顯示即便美國與以色列聯手，並獲波斯灣盟友支援，也無法摧毀伊朗的核與飛彈計畫。這些設施過於分散且根深柢固，無法透過轟炸消除。相反的，攻擊反而引發伊朗是否退出《核不擴散條約》的辯論。其次，所謂「抵抗軸心」的瓦解顯然被誇大，甚至激發全球南方與部分歐洲、美國內部對美國外交政策的反彈。

對區域國家而言，戰爭證明依賴美國提供安全保障是一種錯誤策略。多年來，阿拉伯國家出資、換取美國建立軍事基地，卻忽視伊朗提出的區域安全安排倡議。當衝突爆發，美國仍決定轟炸伊朗，甚至利用這些基地作為行動據點，使這些國家淪為戰場。

這些結果驗證了德黑蘭長期主張，但伊朗也必須吸取教訓：其核技術並未有效嚇阻攻擊，反而成為美、以行動的藉口。相較下，真正支撐防禦的，是其具有韌性的人民。

上述現實意味著，任何和解都必須建立在互惠原則之上。作為和平進程起點，各方應停止敵對行動。伊朗可與阿曼合作，確保荷莫茲海峽航運安全，但美方也須允許伊朗自由使用該水道。長期以來，由於制裁，這條毗鄰伊朗的航道實際上對其封閉，造成嚴重腐敗與鄰國牟利。因此，在最終協議達成前，美國應允許伊朗石油自由出口並安全回收收益。

扎里夫認為，在此基礎上，雙方可推動永久和平協議。伊朗可承諾不發展核武，並將濃縮鈾濃度降至3.67%以下；美國則應解除所有制裁，並促使盟友跟進。伊朗國會可批准國際原子能機構附加議定書，使核設施接受長期監督。至於剩餘核原料問題，可由中俄與美國共同協助建立區域濃縮聯盟。區域層面上，波斯灣國家亦可建立安全機制，確保不侵略與航行自由。進一步的話，美伊應展開經貿與科技合作，美國甚至可參與伊朗重建，補償戰爭損失。最終，雙方應簽署永久互不侵犯條約，恢復外交與領事關係，解除彼此的敵對標籤。

他說，這項協議並不容易達成。伊朗對華府仍將保持高度懷疑，而美方亦不信任德黑蘭，可能需中國與俄羅斯等國提供擔保。儘管戰爭殘酷，但已為持久和平開啟契機。歷史最終記住的，從來不是打贏戰爭的人，而是締造和平的人。

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