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美伊開戰後 首艘日本相關船隻通過荷莫茲海峽

中央社／東京4日綜合外電報導
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美國與以色列2月底聯手攻擊伊朗之後，伊朗形同封鎖了能源運輸要道荷莫茲海峽。日媒3日報導，這條關鍵水道形同被封鎖之後，首度有日本相關的船隻通過。

美國與以色列2月28日向伊朗開戰後，承載全球約1/5石油與液化天然氣（LNG）輸運關鍵航道的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）形同遭伊朗封鎖，伊朗表示只允許與美以無關的船舶通過。

日本電視台（Nippon TV）報導，日本商船三井公司表示，通過上述水道的船隻為商船三井的液化天然氣（LNG）船「SOHAR LNG號」。

商船三井也表示，荷莫茲海峽形同被封鎖之後，這艘船停在波斯灣內，並於昨天之前通過荷莫茲海峽，如今已經脫離危險水域。

3日上午7時，有45艘日本相關船隻停在波斯灣內，而「SOHAR LNG號」是首艘通過荷莫茲海峽的日本相關船隻。

「SOHAR LNG號」的船籍為巴拿馬，商船三井說明，「已確認船員與船隻均安」，並表示將持續優先考量船員、貨物、船舶的安全，妥善因應。

日本放送協會（NHK）報導，商船三井出於安全考量，並未透露如何通過荷莫茲海峽等相關細節。

海運數據顯示，4月2日以來已有3艘阿曼營運的油輪、1艘法國達飛航運集團（CMA CGM）所有的貨櫃輪，及1艘日本的天然氣船順利通過荷莫茲海峽。這反映伊朗執行放行所謂「友好國家」船舶的策略。

歐洲新聞台（Euronews）報導，船舶追蹤數據顯示，這艘達飛航運旗下的船是伊朗戰爭爆發以來，第一艘成功穿越荷莫茲海峽的西歐船舶。

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