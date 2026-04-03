美軍機戰損顯見未完全掌握制空權 伊朗續發飛彈無人機攻勢打不對稱戰

德黑蘭3日的夜空出現伊朗飛彈攻擊後的軌跡。(路透)

伊朗 擊落兩架美國軍機，充分顯示德黑蘭方面雖遭到龐大的軍事損失，仍然有能力還以顏色，讓美國和以色列 首度付出作戰損耗，美、伊雙方本來就極其渺茫的停戰協議，也斷了契機。

伊朗也成功展現了他們的軍事戰略：不在於戰場上徹底擊敗美軍，而是透過一連串小規模的打擊讓美軍難堪，目標是讓自己活下去，並消磨美國持續打仗的意志。

在伊朗領空上萬架次的飛行任務中，這架 F-15E 戰鬥機和 A-10 攻擊機，是首度被擊落的美以軍機。軍方隨即展開大規模搜救行動，已救出一名飛行員，但至少仍有一名飛行員下落不明。

據報導，A-10 攻擊機並非在伊朗境內墜毀。這架雙引擎、單座攻擊機的飛行員在彈射逃生並獲救前，已成功將飛機駛離伊朗領空。

伊朗並不尋求和美、以兩國正面對決，而是採取了不對稱戰略：鎖定阿拉伯灣國家為目標、摧毀攸關防空的雷達等設施，並封鎖了荷莫茲海峽絕大部分的油輪航運。這種戰術對伊斯蘭革命衛隊（IRGC）毫不陌生。

周五，阿拉伯聯合大公國最大的天然氣處理廠Habshan，在攔截飛彈的殘骸引發火災後，已暫停運作。幾小時前，一場無人機攻擊也導致科威特日產 34.6 萬桶的Mina Al Ahmadi煉油廠起火。

科威特另回報，周五凌晨的一場攻擊造成一座發電和海水淡化廠受損；沙烏地阿拉伯則表示，已於清晨攔截了數架無人機。

由此來看，美以空襲雖重創了伊朗的飛彈基地和機動發射車，但德黑蘭方面仍能每天持續發射數十枚飛彈和無人機，進而拉長衝突時間，不僅拉高了波灣產油國與美國的經濟成本，也讓自己得以保存實力，繼續周旋。

智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）中東計畫負責人、前國防部官員魏克斯勒（William Wechsler）認為，美軍機戰損顯示「雖然我們掌握了空中優勢，但尚未達到完全的制空權。」

魏克斯勒說：「伊斯蘭革命衛隊（IRGC）是一個專業的軍事組織，已證明其具備學習和適應能力，且顯然保有能威脅我方飛行員在內軍人安全的實力。」

話說回來，在損失兩架軍機前，美軍已執行了 1.3 萬架次的戰鬥任務，並實施為期五周的空襲。前空軍官員表示，直到現在才有戰機被擊落件，說明美軍在戰爭初期成功壓制伊朗防空系統的成效。

曾在 1990 至 1991 年波灣戰爭期間負責指揮對伊拉克 空襲行動的空軍退役中將戴普圖拉（Dave Deptula）說：「這件事最令人驚訝的地方，在於竟然到現在發生。美軍已出動數千架次飛機，穿透敵軍防空的爭議領空，摧毀了數千個目標。整整一個月過去了，這才出現第一次實戰損失？這簡直不可思議。」

與此同時，美國在歐洲、中東及亞洲的盟友正努力確保荷莫茲海峽能儘快重新開放。超過 40 個國家周四舉行視訊會議討論相關計畫，向川普釋出警訊，表達對封鎖引發之危機的深切憂慮。

知情人士透露，與會國家明確表示，任何和伊朗的停火談判，都必須包含荷莫茲海峽的解決方案。儘管如此，這場會議也顯示，各國認為有必要開始做準備，以因應可能必須在沒有美國參與的情況下，自行重新開放海峽。法國和英國等國則表示，採取軍事手段不太可能奏效，仍需達成停火協議。

據阿拉伯聯合大公國表示，巴林在約旦及波斯灣阿拉伯國家的支持下，正提議一項聯合國安理會決議案，旨在協助重新開放荷莫茲海峽。阿聯在 X 平台發文說，此決議將為「各國動員和支持安全通行提供明確的法理基礎」。

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