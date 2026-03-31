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荷莫茲替代航道恐淪陷 傳伊朗施壓代理人 1情況即攻擊紅海商船

編譯盧思綸／即時報導
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一艘運送石油產品的貨輪11日行經紅海。（新華社）
一艘運送石油產品的貨輪11日行經紅海。（新華社）

彭博資訊引述歐洲官員報導，伊朗正施壓扶植的葉門叛軍「青年運動」，要求一旦美國升高對德黑蘭攻勢，例如出兵奪取石油出口樞紐哈格島，便攻擊通行紅海的船舶。若青年運動再度鎖定紅海南部與曼德海峽附近航運，全球能源市場勢必陷入更混亂。

知情人士指出，美國與沙烏地阿拉伯官員已告知歐洲盟友，目前研判青年運動傾向避免局勢進一步升高，暫時也無意攻擊美國或沙國資產。不過，這些人士也說，美以對伊朗的戰事拖得越久，青年運動重啟攻擊的可能性就越高，也可能刻意延後決定，保留對美施壓的籌碼。

美以對德黑蘭開戰後，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，紅海航線成為沙烏地阿拉伯關鍵備援出口通道。沙國已加大透過紅海港口延布（Yanbu）出貨，經由曼德海峽（Bab el-Mandeb）前往亞洲市場，確保石油外運不中斷，在一定程度上抑制油價進一步飆升。

知情人士也透露，青年運動如今對是否更深介入伊朗戰事仍有不少顧慮。對德黑蘭而言，代理勢力對航道構成的威脅，本身就是對美談判的一項籌碼。但青年運動並非完全聽命於德黑蘭，而是有自己的戰略考量。尤其2025年初遭美軍轟炸、元氣尚未恢復之際，青年運動也不願輕易招致美國或以色列進一步報復。

沙國政府與白宮皆未立即回應。

石油 沙烏地阿拉伯 以色列

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