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川普想收手…卻被盟友施壓續戰 這國家最鷹派「敦促展開地面入侵」

編譯季晶晶／綜合外電
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正當總統川普在停火與升級之間搖擺不定之際，美國與區域官員透露，沙烏地阿拉伯與阿拉...
正當總統川普在停火與升級之間搖擺不定之際，美國與區域官員透露，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國領頭、美國在波斯灣的盟友私下施壓，要求川普持續對伊朗作戰。他們認為，一個月的轟炸尚未重創德黑蘭，不能在此時收手。（路透）

美國主導對伊朗的軍事行動已逾一個月，正當總統川普在停火與升級之間搖擺不定之際，美國與區域官員透露，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國領頭、美國在波斯灣的盟友私下施壓，要求川普持續對伊朗作戰。他們認為，一個月的轟炸尚未重創德黑蘭，不能在此時收手。

美聯社報導，這些國家先前曾抱怨未提前獲知美以聯手攻伊的行動，也警告戰爭將衝擊整個中東，但如今立場轉趨強硬，認為此刻是削弱伊朗神權統治的關鍵時機。

沙國、阿聯、科威特與巴林均私下向華府表示，現階段轟炸尚未讓伊朗政權被削弱到足夠程度，此刻面臨「終結伊朗神權統治的歷史性機會」，應趁勝追擊。他們不希望看到軍事行動過早結束，除非伊朗領導層或行為出現重大改變。

阿聯態度最鷹派，甚至敦促川普下令展開地面入侵；科威特與巴林也傾向支持此一選項。相較之下，阿曼與卡達偏好外交解決。沙國則主張，若現在停戰，難以達成保障區域安全的協議，要求任何停火協議都必須徹底解除伊朗的核計畫、飛彈能力，並終結其對代理人的支持，以及確保荷莫茲海峽不再被封鎖。

川普在是否升高戰事與推動談判之間擺盪。一方面，這場已造成中東超過3,000人死亡的戰爭，讓他在國內面臨嚴峻的反戰壓力；另一方面，海灣盟友未直接加入參與進攻行動，卻私下施壓戰事持續。

華府 沙烏地阿拉伯 川普

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