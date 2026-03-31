CNN：伊朗封荷莫茲反握主導權 戰爭打不下也停不了

美國總統川普29日返回華府，步行於白宮南草坪。(歐新社)

美國總統川普 經常對烏克蘭 表示，他們在與俄羅斯的消耗戰中「手中沒有牌」。但如今在美國與伊朗的戰爭中，他自身握有的籌碼，正面臨越來越多質疑。

CNN指出，表面上看，美國擁有超過伊朗三倍的人口，以及全球最強大的軍事與經濟實力，在力量對比上占壓倒性優勢；再加上以色列 久經戰陣的軍力與幾乎無所不在的情報體系，這場戰爭看起來對伊朗並不公平。然而，伊朗將有限優勢轉化為讓美國承受壓力的痛點，並迫使受到壓抑的伊朗國民承受巨大代價，不僅成功撐過戰局，一些分析人士甚至認為，伊朗已逐步掌握戰略主動權。

開戰一個月後，美伊戰爭已演變為一場「籌碼對決」。川普或許握有更強大的力量，但若要取得明確勝利，很可能必須承受他極不願面對的政治與經濟代價。伊朗雖無法擊敗美國與以色列，卻透過封鎖荷莫茲海峽這一關鍵能源輸出瓶頸，打出最後王牌，不僅將全球經濟當成人質，也持續讓美國付出更高的政治成本。

對川普而言，一個難以接受的現實是，美國確實擁有打開海峽的軍事能力；但一旦伊朗成功攻擊甚至擊沉美國軍艦，反而可能贏得宣傳上的勝利。此外，他很可能仍需部署地面部隊以擊退伊朗力量，這將提高美軍傷亡風險，並進一步削弱他本已低迷的政治支持。

在考慮是否奪取哈格島這一伊朗石油出口中樞時，川普同樣面臨相同限制。這類行動或許能重創伊朗經濟，但無法保證會迫使政權屈服，反而可能引發更強烈的反擊，也會讓伊朗更沒有動機放鬆對荷莫茲海峽的控制。儘管伊朗否認雙方正在進行直接談判，但在試圖強化自身籌碼之際，川普仍聲稱幕後外交正取得進展；同時，他也威脅將以空前規模的武力行動，迫使德黑蘭走上談判桌。

美軍確實有能力摧毀伊朗的能源基礎設施，但伊朗勢必會對美國在波斯灣盟友境內的類似目標發動報復性攻擊，全球市場可能陷入劇烈動盪，原本已偏高的全球經濟衰退風險也將進一步上升。此外，若轟炸對維持沙漠地區生存至關重要的海水淡化廠，也引發外界質疑川普是否可能觸及戰爭罪。

華府仍握有一張尚未打出的重要籌碼，也就是有能力最終解除對伊朗石油出口及多個經濟部門的制裁。然而除此之外，白宮幾乎未提出能吸引伊朗的外交誘因，不僅其15項和平條件中有多項德黑蘭難以接受，也持續以相對狹隘的軍事視角看待這場衝突。每日更新對伊朗目標的攻擊次數，亦容易讓人聯想到越戰時期以「擊殺數」衡量戰果的做法，反而掩蓋整場戰爭帶來的整體破壞；官方對戰況的總結似乎也與現實不符。

伊朗或許在軍事上不佔優勢，卻透過封鎖海峽掌握不對稱影響力。美國與以色列或許並未判斷錯誤，確實已摧毀伊朗大部分無人機與飛彈能力，但德黑蘭只需向海峽或波灣城市發射少量飛彈，便足以造成不成比例的經濟損失。隨著時間推移，伊朗的籌碼似乎持續增加；戰爭拖得越久，川普承受的成本越高，可能迫使他接受一項讓自身看起來更像弱勢方的協議。

然而，從長遠來看，伊朗政權若要維持生存，仍需解除制裁。同時，川普的耐心正逐漸流失；若真正的外交談判無法儘快展開，他可能被迫走向升級，最終失去退場空間，難以在任何代價下接受和解。

昆西研究所的帕西（Trita Parsi）表示：「一旦他失去這種退場能力，相較於升級行動，選擇收手的動機將轉向不利方向。儘管伊朗可能比川普更具時間優勢，但也必須認知，時間並非無限站在自己這一邊。」

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