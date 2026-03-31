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伊朗斷網30天 數百萬民眾與世隔絕…憂下場像北韓

編譯中心／綜合30日電
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伊朗全國網路斷訊已連續30天，數百萬民眾在通訊與資訊獲取方面被迫中斷，陷入與世隔...
伊朗全國網路斷訊已連續30天，數百萬民眾在通訊與資訊獲取方面被迫中斷，陷入與世隔絕困境。圖為30日民眾坐在德黑蘭市中心一家咖啡館露天用餐區。（美聯社）

伊朗全國網路斷訊截至29日已進入連續第30天。自與美國及以色列對伊朗開戰以來，數百萬民眾在通訊與資訊獲取方面被迫中斷，陷入與世隔絕的困境。另外，以色列30日繼續空襲伊朗，並表示將擴大以軍在黎巴嫩南部占領的安全緩衝區。伊朗則以飛彈襲擊以色列北部城市海法的最大煉油廠，現場畫面顯示廠區起火並竄出黑煙。

中央社引述法新社報導，儘管支援本地通訊應用程式、銀行平台和其他服務的國內內部網路仍在運作，但對全球網際網路的存取已受到嚴重限制。

許多伊朗人幾乎別無選擇，只能依賴國家控制的平台和昂貴的替代方案來與親人保持聯繫。

德黑蘭的行銷經理阿西亞（Arshia）說：「沒有網路真的非常困難。當連外國電視頻道都因訊號干擾而被切斷時，除了國營電視台，我們無法接觸到任何新聞。」

他表示：「我們現在最大的擔憂是，他們可能根本不會重新連接網路，我們最終可能會變得像北韓一樣。要抱持希望真的很難。我們現在唯一能做的就是全家人花所有時間待在一起。」

33歲的民間企業員工瑪麗安（Maryam）表示，斷網的最初幾周尤其困難。她說：「戰爭剛開始時非常艱難。除了打電話，我無法與在另一個城市的家人取得任何聯繫。」「現在我們使用一款伊朗的通訊應用程式，可以進行視訊通話。雖然不是很好，但在這段可怕的時期裡，還算能應付。」

27歲的服裝銷售員米拉德（Milad）說，他一直很難與國外的親戚保持聯繫。他說：「我的家人住在土耳其，我沒有辦法在網路上與他們溝通…我必須打國際直播電話，這非常昂貴，所以我很少能聽到他們的消息。」

這些限制也限縮資訊取得的管道，使用者基本上被局限在國內平台和本地媒體，只能獲得事件的部分樣貌。

另外，路透和半島電視台報導，伊朗外交部發言人巴格赫里30日說，伊朗國會正考慮退出聯合國「禁止核子擴散條約（NPT）」。他說，在未退出前仍會遵守該條約規定，他堅稱德黑蘭過去沒有、將來也不會尋求核武。

在去年6月以色列和美國襲擊伊朗核設施的12天戰爭後，伊朗國會議員也提議退出NPT。該條約承認各國有權發展、研究、生產和使用核能，只要不發展核武。

巴格赫里說：「加入條約有什麼好處？國際層面的霸凌勢力不僅不允許我們享受條約賦予的權利，還攻擊我們的核設施。」

NPT要求各國同意放棄核武，並配合聯合國核子監督機關國際原子能總署（IAEA），以換取享有發展、研究、製造和使用民用核能的權利，但巴格赫里30日批評IAEA對美國、以色列襲擊伊朗核設施漠不關心。

伊朗首都德黑蘭一間修車廠在美伊衝突期間遭到攻擊，損毀嚴重。（路透）
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