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伊朗革命衛隊嗆報復 中東多所美國大學急改線上教學

編譯中心／綜合30日電
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因應伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）威脅鎖定中東地區美國大學，貝魯特美國大學（American University of Beirut）29日宣布改採遠距運作，卡達、科威特及約旦等多國學府也紛紛啟動線上教學，以確保師生安全並防範攻擊。

中央社引述法新社報導，貝魯特美國大學校長庫里（Fadlo Khouri）透過聲明表示：「如同許多人一樣，我們29日清晨得知了針對本地區美國大學的威脅。」「目前，我們並未掌握證據顯示有針對本校、校區或醫療中心的直接威脅，但為求絕對謹慎，我們將在周一和周二全面線上運作，必要人員除外。」

庫里補充表示，課程和考試將以遠距方式進行。

伊朗革命衛隊在聲稱美國與以色列的攻擊摧毀了兩所伊朗大學後，29日威脅要鎖定中東地區的美國大學。

伊朗媒體發布的聲明指出，「如果美國政府希望美方在該地區的大學免於報復…就必須在德黑蘭時間3月30日星期一中午12時前，透過官方聲明譴責對（伊朗）大學的轟炸」。

聲明還補充說，「我們建議這個地區美國大學的所有員工、教授、學生以及周邊地區的居民」，與校園保持一公里遠的距離。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，自一個月前美伊開戰後，這地區的許多大學就已經轉換為線上學習。

據卡達通訊社（Qatar News Agency）報導，在2月28日戰爭開始當天，卡達教育部即宣布全國所有幼兒園、學校、教育中心和大學轉為遠距學習，直到另行通知為止。

喬治城大學卡達分校（Georgetown University Qatar）、德州農工大學卡達分校（Texas A&M University at Qatar）及維吉尼亞聯邦大學藝術學院卡達分校（Virginia Commonwealth University School of the Arts in Qatar）都已宣布，教學將轉為線上進行，直到另行通知。

此外，科威特美國大學（American University of Kuwait）、杜拜美國大學（American University in Dubai）以及拉斯海瑪美國大學（American University of Ras Al Khaimah）也都在本月稍早宣布轉為線上學習。

在約旦，距離首都安曼（Amman）西南約35公里的麥達巴美國大學（American University of Madaba）也表示，將為全校3000名學生安排線上課程，直到4月2日為止。

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