誰來付伊朗戰費？白宮暗示川普找阿拉伯國家

川普總統29日從佛州飛往馬里蘭州安德魯斯聯合基地。(路透)

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）進入第5周，白宮 新聞秘書李維特30日舉行記者會時，並未將全面重開荷莫茲海峽列為美國對伊朗作戰的核心目標，並暗示川普 總統可能會要求阿拉伯國家領袖承擔這場戰爭的費用。

華爾街日報報導，被問及對伊朗戰爭由誰埋單時，並提到1990至1991年波斯灣戰爭期間，科威特、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國曾負擔大部分費用，李維特表示，川普正考慮敦促阿拉伯領袖提供支援。

她說：「我認為這是總統會相當有興趣要求他們去做的事情。我不會替他先發言，但這確實是他有在思考的想法，我想未來你們會聽到他對此有更多說法。」

被問到若荷莫茲海峽這條戰略水道仍維持部分封閉，川普是否會縮減戰事時，李維特表示，美方的主要目標包括摧毀伊朗海軍與彈道飛彈 能力、瓦解其國防工業體系，以及阻止伊朗發展核武。她說：「全面重開海峽是政府努力的方向之一，但這次行動的核心目標，已由三軍統帥向美國人民清楚說明。」

李維特稍早表示，軍事行動已進行30天，美軍任務仍將持續，直到達成既定目標，同時也強調目前「4至6周」的評估並未改變；按照現行時間表，美軍行動預計在4月中旬落幕。