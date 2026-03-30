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伊朗擴大轟炸範圍 美軍地面作戰可能奪取哈格島或打通海峽

編譯劉忠勇／綜合外電
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德黑蘭市29日遭到轟炸。（新華社）
德黑蘭市29日遭到轟炸。（新華社）

飛彈襲擊橫掃中東，伊朗和其羽翼組織周末向美國盟國發動攻勢，而美國和伊朗迄未公開接受巴基斯坦斡旋和談以結束衝突的提議。

隨著戰爭進入第二個月，美國兩棲突擊群已抵達，加上伊朗支持的胡塞武裝組織加入戰局，加深衝突加劇的疑慮。同時，巴基斯坦、埃及、沙烏地阿拉伯和土耳其正會商尋求外交退路。

美國總統川普表示，他已準備好和伊朗達成協議。他周日在空軍一號上告訴記者，不久可望達成協議。他說伊朗已「答應」美國提出15條之中大部分的要求，但他並未具體說明。目前仍不清楚雙方是否有協商。

但伊朗早已回絕了這項 15 條提議，並駁斥川普所謂談判之說。德黑蘭也提出堅持要求戰爭賠償的 5 點方案，其中包括川普不太可能接受的要求。

此外，川普周日接受英國金融時報專訪時表示，他想要「拿下伊朗石油」，可能涉及佔領伊朗主要的石油出口樞紐哈格島。彭博本月報導，川普也考慮採取武力奪取伊朗武器等級的濃縮鈾。

華盛頓郵報報導，美國國防部正準備展開可能長達數周的地面攻勢，優先目標在重啟荷莫茲海峽航道。

伊朗官方媒體伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）周日報導，德黑蘭部分地區及鄰近的阿勒布爾茲省（Alborz）設施遭受襲擊後電力中斷，所幸多數地區在的一小時內已恢復供電。

沙烏地阿拉伯據稱已成功將部分原油繞過荷莫茲海峽，其「東西向油管」目前的運作量已達到每日 700 萬桶的滿載目標。

不過，胡塞組織的介入可能增添變數。目前沙國每日有 500 萬桶出口原油行經紅海的延布港（Yanbu），這港口如今處於胡塞組織的飛彈射程之內。

巴基斯坦 土耳其 川普

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