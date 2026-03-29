伊朗最高領袖遲未現身 書面發出新訊息

穆吉塔巴．哈米尼的頭像在伊朗街頭販售。(歐新社)

伊朗媒體今天報導，最高領袖穆吉塔巴．哈米尼以書面訊息感謝伊拉克 人民在對美國和以色列 的戰爭中提供支持。

法新社報導，已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）自從獲任命以來不曾公開露面，僅發表過幾份書面聲明。哈米尼於2月28日戰爭爆發日在空襲中遭到擊斃。

穆吉塔巴遲未現身引發外界對其健康狀況及下落的諸多揣測；國營電視台和部分伊朗官員則表示，他目前正為來自空襲的傷勢進行療養。

半官方伊朗學生通訊社（ISNA）報導，穆吉塔巴在訊息中「就他們在針對伊朗的侵略行動中抱持明確立場，以及對我國的支持，向伊拉克最高宗教權威及伊拉克人民表達感謝」。這裡指的是伊斯蘭教什葉派最受尊崇人物之一的伊拉克什葉派領袖希斯塔尼大阿亞圖拉（Grand Ayatollah Ali Sistani）。

這項訊息是在什葉派政黨伊拉克伊斯蘭最高委員會（Islamic Supreme Council of Iraq）與伊朗駐巴格達大使會晤之後發出。報導並未說明訊息傳遞方式的細節。

穆吉塔巴以最高領袖身分發表的首份聲明針對波斯新年諾露茲節（Nowruz）發表賀詞。

上述兩份聲明皆由他人在電視上代為宣讀，內容強調對戰爭勝利的堅定信心。

國營媒體定期發布穆吉塔巴的照片，但未說明拍攝時間是否為近期。他也擁有自己的官方Telegram和X帳號。

美國總統川普上周表示，華府 正與伊朗「一位高層人士」接觸，但明言此人並非最高領袖。他說：「我們沒有（哈米尼）兒子的消息…不知道他是否依然健在。」

▼收聽一洲焦點Podcast：