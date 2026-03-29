整理包／美以對伊朗軍事打擊 3．29最新戰況

伊朗空襲以色列南部，在地上造成一個窟窿。(路透)

美國和以色列 對伊朗 發動的軍事打擊29日進入第30天。以下是最新戰事速覽：

美國

美國《華盛頓郵報》援引匿名美國官員的話報導，五角大樓正為在伊朗開展「為期數周的地面行動」做準備。

美軍中央司令部說，美國水兵和海軍陸戰隊員乘坐「的黎波里」號兩棲攻擊艦抵達美軍中央司令部責任區，並發文否認美軍人員在阿聯酋迪拜遭到襲擊。

美國多地爆發示威抗議活動。數百萬民眾走上街頭，對特朗普政府移民執法等一系列政策表達不滿，呼籲結束對伊朗的軍事打擊。

伊朗

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫說，美國一邊公開釋放談判信號，一邊暗中策畫地面進攻，還拋出所謂結束戰事的「15點計畫」，試圖實現其在戰爭中沒法達成的目標。

伊朗海軍司令沙赫拉姆·伊拉尼警告說，一旦美國「林肯」號航母打擊群進入射程，伊朗將從海岸向海上發射各種導彈進行打擊。

▼收聽一洲焦點Podcast：

伊朗陸軍發言人說，美國與伊朗間的核心問題絕非核問題，而是伊朗的主權與獨立問題。

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人警告說，美國總統特朗普關於在伊朗開展地面行動的威脅只會將美軍「送入囚禁和死亡的深淵」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門說，伊朗發動「真實承諾－4」行動第86波攻勢，美國在中東地區的部分軍事設施和美國海軍第五艦隊設施遭到「精準打擊」。此外，美軍一架E－3「哨兵」預警機在伊朗對沙特蘇丹王子空軍基地的導彈和無人機打擊中「被擊毀」，打擊命中該機靠近尾部的關鍵部位。

伊朗伊斯蘭革命衛隊說，使用導彈和無人機「有效」打擊了阿聯酋和巴林境內與美國有關的鋁廠。

伊朗專家會議成員邁斯巴希·穆加達姆表示，美國若試圖派兵奪取伊朗的島嶼，將遭伊朗「果斷反擊」。

據伊朗媒體報導，伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊感謝伊拉克宗教領袖和伊拉克人民在伊朗遭受侵略時採取的明確立場和對伊朗的支持。

伊朗西部洛雷斯坦省警方說，自美國和以色列對伊朗發動軍事行動以來，該省逮捕了35名涉嫌叛國人員。

據多家伊朗媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊發射導彈和無人機，打擊中東地區兩家與美國軍工航天工業有關的企業。

以色列

以軍發表聲明說，以軍對伊朗首都德黑蘭多處軍事基礎設施實施大規模空襲，打擊目標包括伊朗船舶工業組織總部及多處武器生產設施。另外，以軍過去兩天在伊朗和黎巴嫩同時實施多輪大規模空襲，打擊超過250個目標。

據多家以色列媒體報導，以色列南部城市貝爾謝巴一處工業區遭伊朗導彈擊中，現場燃起大火，有「危險物質泄漏」。

巴基斯坦

巴基斯坦、土耳其、埃及和沙特阿拉伯四國外長會議在巴首都伊斯蘭堡開始舉行。會議將討論緩和中東局勢和促進地區穩定的途徑。

伊拉克

據伊拉克內政部和伊拉克民兵武裝「人民動員組織」消息，美國和以色列對伊拉克北部多地發動襲擊，造成至少5人死亡、9人受傷。

葉門

葉門青年運動(又譯胡塞武裝)發言人說，該組織使用巡航導彈和無人機對以色列南部的重要目標發動第二輪襲擊。

聯合國

聯合國秘書長發言人表示，聯合國對葉門青年運動向以色列發動導彈襲擊表示關切。聯合國敦促青年運動停止以任何形式進一步捲入衝突，包括停止發動導彈或無人機襲擊。