繼荷莫茲危機 葉門青年運動叛軍參戰 將再掀紅海危機？

伊朗戰爭打了四周，葉門叛軍青年運動組織原本袖手旁觀，28日卻首度加入戰局，是否顯示戰況「嚴重」升級，備受矚目。歐新社

伊朗戰爭打了四周，葉門叛軍「青年運動」(又稱胡塞組織)原本袖手旁觀，但28日卻首度加入戰局，朝以色列 射出的飛彈雖被攔截，但觀察家警告，此舉顯示戰況可能「嚴重」升級，從2023年10月以哈戰爭爆發後青年運動擾亂紅海航運長達兩年之久，足見其強大的破壞力。

以色列軍方28日表示，已攔截一枚從葉門發射的飛彈。青年運動發言人薩里隨後在X平台發文證實，確實發射彈道飛彈 ，以示力挺伊朗和黎巴嫩 武裝組織「真主黨」。自伊朗戰爭爆發以來，伊朗支持的真主黨已對以色列發動數百次無人機、火箭彈和飛彈攻擊。

青年運動決定在此時以飛彈攻擊以色列，是伊朗戰爭升級的最新跡象。如果這個叛軍組織今後更積極參戰，可能進一步擾亂重要海運航道運輸，並且對以色列空防加諸更大壓力，飛彈攔截器庫存將消耗得更厲害。

英國智庫Chatham House葉門專家穆斯里米說：「青年運動決定加入，凸顯泛中東衝突的重大升級，令人憂心忡忡。他們參戰，升高這場瞬息萬變戰爭擴大的風險，對區域穩定、全球貿易和人道主義情況都會帶來重大影響，尤其是葉門。」

穆斯里米指出，青年運動控制葉門北部大半地區，對紅海和曼德海峽航運的衝擊最顯著。

以色列2023年10月7日遭哈瑪斯突襲後對加薩開戰，引爆一波區域衝突，青年運動就證明是伊朗為首「反抗軸心」最具破壞力與韌性的成員。該組織對以色列發動數百枚飛彈和無人機攻擊，並且攻擊和威脅行駛紅海的貨輪，這場紅海危機歷時兩年。期間美國和以色列猛烈攻擊，仍無法制伏青年運動勢力。

青年運動在伊朗戰爭進入第五周時突然加入戰局，引起諸多揣測。

有的分析師認為，德黑蘭故意先不讓青年運動插手，留待關鍵時刻再出招；有人懷疑青年運動遭美以轟炸元氣大傷；另有人認為，保留青年運動這個活棋，為的是與沙烏地阿拉伯談判，進而協助葉門改善經濟困境。

華府中東風險顧問公司Basha Report創辦人巴夏則認為，青年運動首要目標仍是支持巴勒斯坦，瞄準的是以色列，而非美國。他說：「他們的大方向仍優先鎖定以色列，同時向美國和沙烏地阿拉伯示意不是衝著他們而來，至少現在是這樣。」

巴夏說：「這是蓄意行動，讓他們（青年運動）又活躍起來，同時不強迫馬上要有重大回應...但願這只是一個訊息，而非（戰況）普遍升級的開始。」

▼收聽一洲焦點Podcast：