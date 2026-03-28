中遠海運2貨船 闖關荷莫茲海峽失敗 WSJ：伊朗罕見不放行

兩艘中遠海運集運旗下的貨櫃輪27日企圖通過荷莫茲海峽時被迫調頭，圖為中遠貨櫃輪(後方大船)通過荷莫茲海峽的資料照片。(美聯社)

滯留在荷莫茲海峽西側波斯灣內的中遠海運集運旗下的兩艘2萬TEU(標準箱)型貨櫃箱船「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號27日上午嘗試穿越荷莫茲海峽回國，但下午傳出該行動暫時未取得成功。華爾街日報指出，這是伊朗 當局一次不尋常之舉，伊朗先前航運封鎖主要針對其認定支持以色列 與美國的國家。

據中國「財新網」報導，中海印度洋號和中海北冰洋號27日凌晨起航，開始穿越海峽回國的航程，當天中午，兩艘貨櫃船已接近伊朗設置的荷莫茲海峽「安全走廊」入口，但兩艘船隨後掉頭返航，截至下午3時，兩艘船正駛回荷莫茲海峽西側波斯灣內的錨地。

上述兩艘船標註為「CHINA OWNER」(中資所有)，為未載貨空船狀態。兩艘船原訂3月中旬從波斯灣前往馬來西亞，但由於美以伊開戰、伊朗封鎖荷莫茲海峽而滯留至今。

知情人士表示，目前滯留的油輪還沒有接到指令穿越海峽。因為中遠在海灣內的油輪都是滿載，萬一受到襲擊，船體損害很大。而空載的貨櫃箱船就算被襲擊，受到的損害也比較小，這也是優先讓貨櫃箱船回國的因素之一。

伊朗國家最高安全委員會轄下的「努爾新聞」(Nour News)報導，伊朗革命衛隊(Revolutionary Guard)當天表示，已讓三艘不同國籍、試圖通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的貨櫃輪掉頭。革命衛隊強調，禁止會進出與美國和以色列支持者港口的船隻航行該航道。

能源市場情報公司Kpler分析師葛迪斯指出：「從自衝突開始以來，這是首度有大型航運公司嘗試通過該海域。」

中遠海運集運是央企中遠海運集團旗下上市公司中遠海控的貨櫃箱業務板塊，是全球第四大貨櫃箱航運公司，有453艘貨櫃箱船舶，運力規模為245萬標準箱。中遠海運也是目前船舶滯留在波斯灣規模最大的中國航運企業。

據了解，目前滯留在波斯灣的中國船東貨船正在等待中國政府和伊朗的具體談判結果，屆時，中國交通部門會給中國船東的船隊發布「通行指引」。

一家中國航運公司負責人表示，現在無論是不是中國船東，要通過荷莫茲海峽「安全走廊」，都需要經過「中間人」與伊朗伊斯蘭革命衛隊取得聯繫，然後和他們商議究竟是交錢，還是幫他們運貨的方式通過海峽。

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)25日向國營電視台證實，孟加拉與中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊拉克和印度已被納入可以透過協調安排而航行該水道的「友好國家」名單之中。