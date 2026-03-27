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伊朗飛彈直擊沙國基地 至少10美軍受傷、多架空中加油機受損

編譯周辰陽／即時報導
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一名美國空軍人員2020年2月20日站在沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地的愛國者飛彈陣地旁。(美聯社)
一名美國空軍人員2020年2月20日站在沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地的愛國者飛彈陣地旁。(美聯社)

華爾街日報27日獨家報導，多名美國與阿拉伯官員透露，伊朗對沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan air base）發動攻擊，造成10名美軍受傷，其中2人傷勢嚴重。

▲ 影片來源：X平台＠Clash Report（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

官員指出，受傷官兵當時位於基地內一棟被擊中的建築；此次攻擊同時損壞多架美軍空中加油機。兩名官員表示，至少有一枚飛彈擊中基地，另有多架無人機參與攻擊。

這起飛彈襲擊是戰事期間對該基地的至少第二次攻擊。華爾街日報先前報導，早前一次襲擊已造成5架空中加油機受損。

報導指出，此次攻擊發生之際，沙烏地與其他波斯灣國家正逐步接近加入戰事，並對伊朗採取更強硬立場；同時，美國與盟友在經過四周戰爭後，防空攔截彈庫存也逐漸耗盡。

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