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以色列宣布炸死伊朗海軍司令 他負責荷莫茲海峽封鎖及布雷

記者顏伶如／綜合報導
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以色列聲稱再擊斃伊朗海軍司令湯西里，他負責掌控荷莫茲海峽及布雷。（美聯社）
以色列聲稱再擊斃伊朗海軍司令湯西里，他負責掌控荷莫茲海峽及布雷。（美聯社）

以色列國防部長卡茲(Israel Katz)26日在影片聲明中說，伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)海軍司令湯西里(Alireza Tangsiri)25日晚間在以色列空襲行動裡喪生。封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)便是由湯西里負責。卡茲指出：「要為切斷荷莫茲海峽航運、部署水雷等恐怖行動直接負責的那個人，已經遭到轟炸且消滅。」

卡茲表示，25日晚間的空襲行動還鎖定了伊朗海軍指揮中心的其他高級將領。

美軍中央司令部(CENTCOM)司令古柏(Brad Cooper)在X平台發文表示，暗殺湯西里讓區域變得更安全。

美國與以色列2月28日聯合對伊朗開戰以來，以色列已宣布殲滅多名伊朗高官，包括最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)、最高國家安全委員會首長拉里賈尼(Ali Larijani)。

半島電視台(Al Jazeera)記者哈希姆(Ali Hashem)從德黑蘭發出的報導指出，湯西里是知名指揮官，對於訂定伊朗海軍規則具有重大影響，這套規則是伊朗荷莫茲海峽戰略的基礎。

哈希姆報導指出，湯西里過去幾周都待在伊朗南部港口城市阿巴斯(Bandar Abbas)，在荷莫茲海峽封鎖期間監督船隻出入，湯西里的社群媒體帳號持續發布哪些船隻獲准通過海峽的更新，這些動作使得全球能源價格上升。

哈希姆報導，湯西里是2025年、2026年兩波暗殺浪潮之下倖存的指揮官之一，最終在阿巴斯遇襲身亡。

路透報導，巴基斯坦消息人士說，以色列答應巴基斯坦要求，同意把伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)、伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)從暗殺名單移除。

消息人士說，以色列掌握了阿拉奇、卡利巴夫坐標，打算除之而後快，「我們告訴美國，如果他們也被消滅，那就沒人可以談判了，因此美國人叫以色列住手」。

華爾街日報報導，美國官員表示，阿拉奇、卡利巴夫正在研議和平對話的可能，暫時得以從以色列的暗殺名單裡除名。報導指出，兩人已獲除名長達四、五天。

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